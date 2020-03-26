Kiracılar ve ev sahipleri arasında yıllık kira sözleşmesi imzalanıyor. Ev sahipleri kira sözleşme süreleri dolunca zam yapma hakkına sahip oluyor. Kira zam oranları TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre belirleniyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma itiraz ederek hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NİSAN 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan 2020 Cuma günü enflasyon oranları açıklanacak. 12 aylık TÜFE ortalamasına bakılarak Nisan ayı kira zam oranı öğrenilmiş olacak.

MART 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Mart ayında kiracılara yüzde 13,94 oranında zam yapılabiliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2020 verilerine göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

Örneğin 1000 TL kira bedeli olan bir kiracının yeni kira bedeli 1.139 TL oldu.

YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?

Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE’ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.