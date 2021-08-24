Pandeminin derinden etkilediği pek çok sektör var. Kırtasiye de onlardan biri. 2 milyar TL’lik hacme sahip olan sektör, yeni-eğitim öğretim yılından umutlu.

Bilindiği gibi pandemi sürecinde öğrencilerin kırtasiye ile ilişkisi kalmadı. En temel kırtasiye ürünlerinin bile satışı yapılamadı. Evde çalışma anlayışından dolayı da kırtasiye malzemesinin tüketimi azaldı.

Sektörünün 1,5 yıldır kapalı olduğunu belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Şendil, kırtasiyecilerin koşullara uyarak evlere servis ve internet satışlarına yöneldiğini ve mağazalarındaki ürün çeşidini hobi, sanatsal ve hijyen malzemeleri de ekleyerek zenginleştirdiklerini söylüyor.

Bu dönemde özellikle 3-7 yaş arası el becerisi, zeka ve dikkat geliştirici oyuncak ve kırtasiye setlerine talep olduğuna dikkat çeken Şendil, “Bu hızlı dönüşümler işine hakim, tüm hijyen önlemlerini almış kırtasiyecilerimiz tarafından pandemi koşullarına dayanmak için çözüm olarak ortaya çıktı.”

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