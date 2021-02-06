Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın yarattığı ikonik çanta markası Mehry Mu, pandemide online yönelerek trafiğini yüzde 1000 artırdı. Moda markaları koleksiyonlarını küçültürken o riske girerek en geniş koleksiyonunu yaptı. Bunun sonucunda da ABD’li Saks Fifth Avenue’den sipariş aldı. Asya’daki müşterilerini de geri kazandı.

ÖZLEM BAY YILMAZ / obay@ekonomist.com.tr

Pek çok kadın gibi onun da çanta tutkusu vardı. Neredeyse tüm maaşını yatıracak kadar çok seviyordu çantaları…Ancak bir gün bu aksesuarla ilgili bir iş yapacağını hiç düşünmemişti. Mehry Mu markasının yaratıcısı girişimci Güneş Mutlu Mavituncalılar’dan bahsediyoruz. Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra ABD’de Franklin and Marshall College’da psikoloji eğitimini tamamlayan Mavituncalılar, eğitim hayatından sonra profesyonel iş hayatına atıldı. Kendi işini kurmayı seçti. İlk girişimi ise bir e-ticaret sitesi kurmak oldu. 11 yıl önce hayata geçirdiği online alışveriş sitesinde 100’a yakın markanın tasarım ürünlerinin satışını yapıyordu. O dönemde ürün karmasında hiç çantanın bulunmadığını fark etti. Hem feminen, hem vintage havası olan hem de üst segmentin biraz altında fiyatlandırabileceği çantalara ilginin olduğunu gözlemliyordu. Bu çizgide, el yapımı çantalar üretmeye karar verdi. Aslında, alışveriş sitesindeki çanta boşluğunu doldurmak için yola çıkmıştı. Ancak zamanla işin boyutu değişti. ‘Mehry Mu’ markalı çantalarına olan ilgi her geçen yıl arttı.

TASARIM OKUMADI

“Hiç tasarım okumadım. Ama hep bu alana ilgim vardı. Biraz da o ilgiyi tatmin etmek için, elimde olan kumaşları değerlendirip bir çanta atölyesinde bu maceraya başladım” diye anlatıyor Güneş Mutlu Mavituncalılar girişim yolculuğunu…2009 yılında oğlunu dünyaya getiriyor ve e-ticaret sitesini kapatıp, sadece çanta üzerine markalaşma yoluna yöneliyor. Fas’a, Marakeş’e yolculuk yapıyor ve ilhamı o coğrafyadan geliyor. Kendisine ‘imza’ olarak ‘Fatma’nın eli’ni seçiyor. Bu figürün yer aldığı kadife ve nakışlı çantalar üretiyor.

Ürünleri, dünyaca ünlü markaların satışının yapıldığı Bebek’teki stil sahibi mağaza Midnight’ta satılmaya başlıyor. Kızının adı da olan ‘Fey’ ile bir yenileşme sürecine girerek farklı tasarımlara imza atıyor ve çantaları moda dergilerinde görünür oluyor. Ünlü kadınlar tarafından kullanılınca marka merak uyandırıyor. Çok geçmeden de Beymen’lere giriyor. 2011 yılında da Mavi Jeans’in dikkatini çekiyor. Böylece üst segment modelleri Beymen’de, ulaşılabilir fiyatlı ürünleri ise Mavi’de tüketicilerle buluşuyor. Ardından da Mehry Mu’nun bilinirliği daha da artıyor.

LONDRA AÇILIMI

Sonraki dönemde, çantalarında Doğu – Batı sentezinde daha da derinleşerek ‘Selçuklu Yıldızı’ gibi detayları da kullanıyor. Ünlü İngiliz moda dergilerinden birinde çalışan kız arkadaşının çantalarına olan ilgisi ise yurtdışı açılımını beraberinde getiriyor. Dergideki moda sayfalarında Mehry Mu çantalara da yer veren arkadaşının teklifi üzerine Londa’ya gidip küçük satışlar yapmaya başlıyor. Derken bir gün aldığı bir mail hayatını değiştiriyor. Maili atan arkadaşı, kendi adını taşıyan markasını milyonlarca dolarlık global bir fenomene dönüştürüp güzellik devi Estée Lauder’a satan Jo Malone’un bir konferans için İstanbul’a geldiğini ve onunla ilgilenmesini rica ediyor. Güneş Mutlu Mavituncalılar, sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Tabii ki ilgilendim, gezdik ve yemek yedik. Kendisi bana ‘Jo loves’ diye sıfırdan bir marka kurduğunu ve Londra’da Elizabeth Street’te mağazası olduğunu anlattı. Bana destek olmak istediğini söyledi. Londra’ya gelip mağazasında üç gün boyunca bedelsiz satış yapmamı teklif etti. Yedi aylık hamile olduğuma aldırmadan çantalarımı toplayıp gittim ve mağazaya yerleştirdim. İyi satışlar yakaladık. Oradan da Kontes: Debonnaire Von Bismarck bizi keşfetti, beğenisini kazandık ve kısa süre sonra Debonnaire’de satmaya başladık. Dünyanın farklı yerlerinden topladığı tasarım ürünleri kullanan Kontes: Debonnaire Von Bismarck stiliyle ilgi çeken bir isim. Onun çantalarımızı kullanması, bizim için büyük bir tanınma fırsatı oldu. Sonrasında Kraliyet Ailesi’nden müşterilerimiz olmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından İngiltere’deki ilk satış noktamız Shop at Bluebird mağazası oldu.”

SİPARİŞLER İPTAL OLDU

Mavituncalılar, ‘ruhu olan çantalar yapıyorum’ diyor. Her koleksiyonu tarih, sanat ve geçmişle birlikte bir hikaye barındırıyor. Öyle ki kısa sürede dünyaya açılarak İngiliz Kraliyet Ailesi ve Olivia Palermo, Nicky Hilton Rothschild, Christina Hendricks, Katherine Schwarzenegger, Suri Cruise ve Jennifer Lawrence gib birçok ünlü ve Hollywood yıldızının da gözde çanta markası olmayı başardı.

Bu güzel marka öyküsü her türlü zorluğa rağmen pandemi döneminde de düşüşe geçmedi. Geçen yıl bu zamanlarda İstanbul Havalimanı’nda açtıkları mağazalarının heyecanın yaşadıklarını ancak korona ile birlikte seyahat perakendeciğinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle bu mağazalarını kapatmak durumunda kaldıklarını anlatan Mavituncalılar, şunları anlatıyor: “Böyle bir salgının bizi vuracağımı tahmine edemezdik. İhracat ayağımızda ise üretilmiş siparişlerimizin iptalleri oldu. Yurtdışındaki büyük perakendeciler kapanmalar nedeniyle satış yapamayacakları için iptal etmek durumundan kaldılar. Fakat biz ilk başta biraz panikledik, ne yapacağımızı bilemedik. Ama iyi ki www.mehrymu.com varmış. Online’a döndük.”

ONLINE TRAFİĞİ ARTTI

Marka bu dönemde sosyal medya üzerinden net mesajlar vermeye yöneldi. Çanta tutkunlarına, ‘Evde oturuyorsanız da bizi seviyorsanız, bizden alışveriş yapın, bizi destekleyin’ çağrısında bulunan marka, bu sayede ellerindeki stoku eritebileceklerine ve atölyelerinde çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı. Bu sayede online tarafta çok iyi bir satış trafiği yakaladıklarını söyleyen Mavituncalılar, “Bir anda online tarafımız yüzde 1000 falan büyüdü. Bu dönemde ‘evde neler kullanır?’ diye düşünmeye başladım. ‘Biz kutu çantalar çok yapıyoruz ve marangozluğu çok iyi biliyoruz’ diye düşündüm. ‘O zaman evde eşyalarımızı koyacağımız tepsiler yapalım’ dedik. Ev çantası gibi düşünülebilen tepsiler yaptık. Bu ürün bize iyi bir yenilik ve ciro getirdi. İnsanların yaza girerken, güzel havalarda dışarı çıktığında kullanmasını düşünerek tasarladığımız el işi rafya çantalarımızı çıkardık. Bunun da güzel geri dönüşleri oldu” diye anlatıyor.

‘YORGANLAR FORA’ TUTTU

Mehry Mu ile Ayça Sarc’ın işbirliği sayesinde geleneksel Türk yorganı çanta şekline bürünüyor ve ev sıcaklığını taşınabilir bir moda aksesuarına dönüştürüyor. Anadolu’da çeyizlerin vazgeçilmezi olan el işi yorganlar, koleksiyoner Ayça Sarc’ın çok değer verdiği tutkusu olmaya devam ederken, zaanatın tükenmenin eşiğinde olması, onu bir farkındalık yaratmak adına harekete geçiyor. Sultanahmet’teki tarihi bir köşkte kapıları açan, antika ve kendi tasarımı yorganların yer aldığı yerleştirme sergisi, Sarc’ın Mavituncalılar ile şans eseri tanışmasına ve projenin ilk tohumlarının atılmasına vesile oldu. Aynı dili konuşan iki yaratıcı kadın, hızla bu kültürel mirası çağdaş bir el işi çanta koleksiyonunda canlandırmaya ve böylece gelir gücü tehlike altındaki zanaat ustalarına destek çıkmaya karar veriyor. İki yılda hazırlanan Mehry Mu x Yorganlar Fora Koleksiyonu, farklı renk ve motif varyasyonlarıyla gelen ‘Meliha’shopper, ‘Cenan’toteve ‘Nevin’clutcholmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Bu çanta koleksiyonundaki çantaları Kilis’te yaptırdıklarını söyleyen Mavituncalılar, “ Bütün amacımız Ayça’nın başlangıç amacını devam ettirmekti. O da bu unutulmaya yüz tutmuş zanaatı tekrar hatırlatmaktı. İnanılmaz ilgi gördü” diyor.

EN GENİŞ KOLEKSİYONU

Perakende, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden oldu. Bu dönemde moda markaları daha çok küçük, kapsül koleksiyonlar hazırlama yoluna gitti. Mehry Mu ise 2021 İlkbahar – Yaz Koleksiyonu için onlardan farklı bir yol izledi. Çok büyük risk alarak, büyük bir koleksiyon ürettiklerini ifade eden Mavituncalılar, şöyle devam ediyor: “Bugüne kadar hazırladığımız en büyük koleksiyon oldu. Normalde bir koleksiyonda 20 model yapıp onun 7 – 8 varyantıyla daha büyük olabiliyordu. Ama bu kez 57 çanta yaptık. Pandemiye inat yaptık bunu. Şunu düşündük: ‘Diğer markalar mağazalara yeni birşeyler sunmayacak biz yeni birşeyler sunuyor olalım’ dedik. Bunun sonucunda Saks Fifth Avenue ABD’de çok büyük bir zincir, onlar sipariş verdi. Siparişi iptal eden Asya’daki müşterilerimizi geri kazandık. Bundan sonra stratejimizde şunu değiştirdik, tabii ki toptan satış, ihracatta büyük hedeflerimiz devam ediyor. Ancak mehrymu.com’daki yükselişimizi devam ettirdik.”