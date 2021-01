Koronavirüs sonrası mevsimsel grip oranları rekor seviyede düşmüş olabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık’taki basın toplantısında koronavirüs sonrası mevsimsel grip vakaları azalıyor mu sorusuna, “Halk sağlığı olarak rutin taramalarımızda şu an influenzayı görmüyoruz. Bunun sebebinde bu dönemde alınan maske, mesafe ve hijyenin tedbirlerinin katkısı çok büyük. İnfluenzanın daha çok çocukluk yaş grubunda görüldüğünü biliyoruz. Çocukluk yaş grubunda görülen influenza, şu dönemde yok. Çocuk hastaların sayısı her yıl ekimde başlar kasım, aralık ve ocakta pik yapar. Çocuk poliklinikleri çok yoğun geçer, halen çocuk polikliniklerinde hasta yoğunluğu yaşamıyoruz ve bu belki de ilk oluyor. Son yılların, özellikle viral enfeksiyonların yoğun olduğu ekim, kasım, aralık ve ocak ayında şu an damlacık enfeksiyonu ile bulaşan enfeksiyonları azlığı, poliklinik sayılarının da çok azalmış olduğunu belki de bu anlamda ilk defa yaşamış oluyoruz. Bu, muhtemelen tedbirlerin etkisi diyebiliriz” yanıtını vermişti.

Benzer durum dünya genelinde de yaşanıyor. Popular Science Türkiye‘nin haberine göre ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı bir rapora göre sosyal mesafe, grip vakalarının dünya çapında tarihi seviyelere düşmesini sağlamış olabilir.

Avustralya, Şili ve Güney Afrika’da elde edilen veriler, Güney Yarımküre’de tipik grip mevsimi olan Nisan’dan Temmuz’a kadarki dönemde ufak miktarda grip vakası yaşandığını gösteriyor.

Bu üç bölgede yapılan 83.307 test içerisinde, yüzde 0,06’lık bir dilime karşılık gelen sadece 51 pozitif influenza numunesi görülmüş.

Söz konusu bölgelerde önceki yıllarda aynı dönemde görülen pozitif vaka oranı yaklaşık yüzde 14.

Grip virüsünün dolaşımı, Birleşik Devletler’de hükümetin 1 Mart’ta ulusal acil durum ilan etmesini takip eden 2 hafta içerisinde keskin şekilde düşmüş.

Eylül 2019’dan Şubat’a kadar olan zaman diliminde yüzde 19 pozitif oran sergileyen grip testleri, 1 Mart’tan 16 Mayıs’a kadar olan zaman diliminde azalarak sadece yüzde 0,3’e düşmüş.

CDC’nin aktardığına göre okulların kapatılması, toplu etkinliklerin yasaklanması ve evde kalmaya yönelik talimatlar, koronavirüsün yanı sıra gribin de yayılışını durdurmaya yardımcı olmuş.

CDC’de çalışan araştırmacılar şu yorumu paylaşıyor: “İnfluenza virüsünün dolaşımında meydana gelen küresel azalmanın gerçek olduğu; COVID-19 salgını ve bununla ilişkili toplum çapındaki hafifletme tedbirleriyle eşzamanlı şekilde gerçekleştiği görülüyor.”