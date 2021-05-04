Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 532,02, Ankara’da 361,52, İzmir’de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek. pic.twitter.com/UKZ20FVX9R — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2021

İL İL SIRALAMA

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 24-30 Nisan 2021