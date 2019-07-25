Kozmetik sektöründe yurtdışına atak var

Temmuz 25, 2019 0 Yorum 86 Okunma
Kozmetik sektöründe yurtdışına atak var

Yaklaşık 3 milyar doları bulan Türkiye kozmetik pazarı, yılda ortalama yüzde 15-20 büyüyor.

Daha önceki yıllarda yabancı markaların ağırlığının bulunduğu sektörde yerli şirketlerin payı arttı.

Üstelik yerli şirketler ihracat pazarlarında da boy göstermeye başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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