Kozmetik sektöründe yurtdışına atak var
Yaklaşık 3 milyar doları bulan Türkiye kozmetik pazarı, yılda ortalama yüzde 15-20 büyüyor.
Daha önceki yıllarda yabancı markaların ağırlığının bulunduğu sektörde yerli şirketlerin payı arttı.
Üstelik yerli şirketler ihracat pazarlarında da boy göstermeye başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 20 milyon kişiye ulaştı
Sonraki haber İdaş, küllerinden doğmaya çalışıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?