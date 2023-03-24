Kärcher, İstanbul Anadolu yakasındaki ilk mağazasını açtı

Temizlik teknolojileri alanında dünyanın öncü markaları arasında yer alan Alman Kärcher, büyüme stratejisi kapsamında, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ilk mağazasının da açılışını gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’deki konsept mağaza sayısını 14’e çıkardı.

Ümraniye Şerifali’de gerçekleşen açılışa; Kärcher Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CSO) Christian May, Kärcher Güney Avrupa Bölge Direktörü Ricardo Eimil ve Kärcher Türkiye Ülke Direktörü Gökhan Gökmen’in yanı sıra Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hartwig Kühn ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED Koordinatörü Korur Altan gibi isimler de katılım gösterdi.

Christian May: Müşterilerimize uzun vadeli hizmet vermeye kararlıyız

Yeni mağazanın açılışı için Türkiye’yi ziyaret eden Kärcher Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CSO) Christian May, gerçekleşen kurdele kesme töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. May, “Türkiye’deki bu yeni Kärcher Center açılışı, hızla büyüyen pazara ve Türkiye'nin gelecek vaat eden ekonomik geleceğine olan güçlü inancımızın bir tezahürüdür. Bu ülkedeki müşterilerimize uzun vadeli hizmet vermeye kararlıyız ve buradaki alt yapımıza yatırım yapmaya devam edeceğimize emin olabilirsiniz” dedi.

Gökhan Gökmen: Hedefimiz daha çok Türk hanesini inovatif ürünlerimizle buluşturmak

Kärcher Türkiye Ülke Direktörü Gökhan Gökmen ise açılışta yaptığı konuşmada “Kärcher Türkiye olarak, ülkemizdeki mağaza sayımızı ve pazar payımızı emin adımlarla büyütüyoruz. Ürün gamımızla, hem profesyonel kullanıcılara hem de ev ve bahçe ürünlerimizin kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunmaktayız. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ilk mağazamızı açmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilk televizyon reklamımızı da yayınladık. Kärcher ürünlerinin satış noktası sayısını ülke çapında hızla artırıyoruz. Hedefimiz daha çok Türk hanesini inovatif ürünlerimizle buluşturmak.” şeklinde konuştu.

Hem showroom hem teknik servis…

Açılışı yapılan yeni Kärcher Center mağazası, temizlik teknolojilerinde hem profesyonel ürünleri hem de ev ve bahçe ürünlerini satışa sunacak. Ayrıca showroom’un yanı sıra müşterilere satış sonrası hızlı destek ve çözüm sunmak üzere teknik servis olarak da hizmet verecek. Mağazayı ziyaret edenlerin, özel eğitimli satış personelleri eşliğinde tüketici ürünlerini ve profesyonel ürünleri bire bir deneyimleme şansı elde edecekleri mağazada, şirketin hibrit çalışma prensibine uygun bir ofis alanı da yer alıyor. Kärcher; İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’deki konsept mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'den fazla bayi ve teknik servis ağı ile de müşterilerine hizmet sunuyor.

Kärcher Hakkında:

1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher tarafından kurulan KÄRCHER, temizlik makine, ekipman ve aksesuarlarının yanı sıra temizlik kimyasalları ve deterjanları üreten bir sanayi devi. Kullanıcılarına 80 ülkede, 150 şirketi, 15 bini aşkın çalışanı ile KÄRCHER, bugün tüm dünyada hem profesyonel kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunuyor.