Rusya-Ukrayna geriliminde sıcak gelişme… AA’nın haberine göre Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.
Mektupta, “Donbas’ta sivil kayıplar yaşandığına” işaret edildiğini kaydeden Peskov, “Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler.” ifadesini kullandı.
Putin, 21 Şubat’ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede “barışın sağlanması” gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.
Ayrıntılar geliyor
Yaşanan bu gelişmeden önce Ukrayna’nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldüğü haberleri dikkat çekmişti. AA’nın haberinde “Rusya’nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bögesi istikametinde görüldü” ifadeleri yer almıştı. Habere göre Rusya’nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi. 200’den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.
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