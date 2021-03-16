Nakit ve değerli eşya taşıma şirketlerinden Loomis, ayda 350 bin servis sayısına ulaşan işlem hacmiyle pazar lideri konumunda. Şirketin pandemide devreye soktuğu sigortalı küçük değerli paket taşımacılığı hizmeti ‘mikro kargo’ yükselişe geçti. Öyle ki bir yılda 200 binin üzerinde işlem yapıldı.

ÖZLEM BAY YILMAZ / obay@ekonomist.com.tr

Loomis, İsveç merkezli dünyanın en büyük nakit ve değerli eşya taşıma şirketlerinden biri. Geçmişi 160 yıl öncesine, California’da altına hücum dönemine kadar dayanıyor.

Kendi alanında dünyanın en büyük 3 firmasından biri olan Loomis, bölgesel olarak da Avrupa ve ABD’de ilk iki firma arasında yer alıyor. Türkiye pazarına 2011 yılında giren şirket, ilk yıldan bu yana her yıl çift haneli büyüme rakamları yakalıyor. 2018 yılında G4S Türkiye’nin Değerli Eşya bölümünü satın alarak pazar liderliğini güçlendirdiklerini söyleyen Loomis Türkiye Ülke Başkanı Yiğit Gürçay, pandemiye rağmen 2020 yılında çift haneli büyüdüklerini 2021’de de aynı oranlarda büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Bu dönemin yükselen alanlarından birinin ‘mikro kargo’ olarak adlandırdıkları, e ticaret firmalarının büyük ilgi gösterdiği ‘sigortalı küçük değerli paket taşımacılığı’ olduğuna değinen Yiğit Gürçay, “İletişimini yapmadan sadece kendi müşterilerimize duyurmamıza rağmen bir yılda 200 binin üzerinde işlem yapıldı. En çok talep de kuyumculuk sektöründen geldi. Paketler, yüzde 100 sigortalı olarak taşındıkları için maddi risk de ortadan kalkıyor” diyor.

350 BİN SERVİS

Loomis’in ana iş kolları arasında nakit taşıma ve nakit yönetimi bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin her köşesindeki perakende mağazalarının nakit yönetimi, bankaların şube ve ATM noktalarının nakit trafiği, kasalama ve taşıma hizmetlerini üstleniyor. Banka şubesi gibi çalışan Loomis nakit toplama merkezleri aracılığıyla sayılan ve paketlenen nakdin ihtiyaç duyulan noktaya ulaştırılması yapılıyor. Hizmetlerin diğer önemli bir bölümü ise altın, kuyum, döviz ve çek-senet gibi kıymetli evrak taşımacılığını kapsıyor.

Geniş yelpazede ve çok farklı sektörlere özellikli hizmetler sunduklarını belirten Yiğit Gürçay, şöyle devam ediyor: “Bunların arasında başta bankacılık, perakende ve kuyum sektörü olmak üzere 3 bine yakın firmaya hizmet vermekteyiz. Has altınların, gümüşlerin, efektiflerinin, nakitlerinin kıymetli eşyalarının uluslararası ve yurtiçinde taşınması, sayılması ve kasalanması hizmetlerini veriyoruz. Ayda 350 bin servis sayısına ulaşan büyük bir işlem hacmimiz mevcut. B2B bir iş olması nedeniyle bilinirliği sektör dışında az da olsa, bin 200’e yakın profesyonel özel güvenlik kadromuz ile tüm Türkiye’de faaliyet gösteriyor, Türkiye’nin her noktasına hizmet ulaştırıyoruz.”

DİJİTAL ÖDEME ÇÖZÜMÜ

Dünyadaki trendin aksine Türkiye’de pazar yayılımı, global pazarın çok gerisinde. Özellikle bankacılık sektöründe büyük bankaların bazıları hala nakit taşıma ve sayım işlemlerini kendi içlerinde çözebiliyorlar. Bu açıdan bankalarda hızlanacak outsourcing süreci ile büyük bir potansiyel var. Bunun yanı sıra Türkiye’de çok gelişmiş bir perakende yapısı – mağaza sayısı 10 binlere ulaşan zincirler ile- yaygın bir pazar mevcut. Loomis özellikle perakende sektörüne yoğunlaşarak ayrışıyor.

Yaptıkları işi ‘güvenli lojistik’ olarak tanımlayan Yiğit Gürçay, “Bu doğrultuda özellikle perakende ve kuyum sektöründe değerlinin global bir sigorta ile güvence altına alındığı, Türkiye’nin her köşesine ulaşan en yaygın hizmet ağı ile ciddi bir büyüme yaşadık. Uluslararası değerli taşıma hizmetlerinde Loomis açık ara lider konumuna geldi. Yine özellikle gıda perakendecisi müşterilerimiz, zamandan ve kaynaktan ciddi tasarruf sunan ‘safe point’ akıllı kasa ürünümüze büyük ilgi gösterdiler” diye anlatıyor.

Öte yandan şirket dijital ödeme noktaları için pilot çalışmalara başlamış durumda. Ayrıca yeni dijital ödeme çözümü Loomis Pay’i, dünyayla paralel Türkiye’de kullanıma sunmak için altyapı çalışmalarını sürdürüyor.