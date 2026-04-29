Yarın ve Cuma günü yağmur var mı? 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul hava durumu

Nisan ayının son günlerinde (Salı ve Çarşamba) 16-20 derece bandında seyreden ve "yaz geliyor" dedirten sıcaklıklar, Perşembe akşamından itibaren yerini soğuk ve yağışlı bir sisteme devrediyor. AKOM’un uyarılarına göre, Balkanlar üzerinden gelen yeni hava dalgasıyla birlikte İstanbul kış değerlerini yeniden görecek.
1 Mayıs Cuma Gününe Dikkat!
Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi tatil olan 1 Mayıs Cuma günü, dışarıda planı olanları oldukça sert bir hava bekliyor:
Sıcaklık Düşüşü: Hafta ortasında 18-20 derece olan sıcaklıklar, Cuma günü 10 derece birden azalarak gün içerisinde 7-8 derecelere kadar gerileyecek.
Yağış Uyarıları: MGM ve AKOM verilerine göre, Cuma günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur geçişleri dahi görülebilir.
Gece Soğuğu: Cuma gecesi termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Havalar Ne Zaman Isınacak?
Yaz bekleyenleri biraz daha sabırlı olmaya davet eden raporlara göre, bu soğuk ve yağışlı sistem 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların ancak Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren yeniden mevsim normallerine (18-22 derece bandına) çıkması öngörülüyor.
İstanbul 5 Günlük Tahmini Hava Durumu (29 Nisan - 3 Mayıs):
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük
|En Yüksek
|29 Nisan Çarşamba
|Parçalı Bulutlu / Güneşli
|10°C
|19°C
|30 Nisan Perşembe
|Çok Bulutlu / Akşam Yağmurlu
|9°C
|15°C
|01 Mayıs Cuma
|Kuvvetli Sağanak Yağışlı
|7°C
|9°C
|02 Mayıs Cumartesi
|Çok Bulutlu / Aralıklı Yağışlı
|6°C
|11°C
|03 Mayıs Pazar
|Parçalı Bulutlu
|8°C
|14°C