ARA
DOLAR
45,18
0,16%
DOLAR
EURO
52,79
-0,07%
EURO
ALTIN
6549,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  Yarın ve Cuma günü yağmur var mı? 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul hava durumu

Yarın ve Cuma günü yağmur var mı? 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul hava durumu

İstanbul için beklenen bahar havası kapıda derken, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) gelen son dakika uyarıları planları yeniden gözden geçirmemize neden oluyor. Peki Yarın ve Cuma günü yağmur var mı? 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul hava durumu

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Yarın ve Cuma günü yağmur var mı? 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul hava durumu

Nisan ayının son günlerinde (Salı ve Çarşamba) 16-20 derece bandında seyreden ve "yaz geliyor" dedirten sıcaklıklar, Perşembe akşamından itibaren yerini soğuk ve yağışlı bir sisteme devrediyor. AKOM’un uyarılarına göre, Balkanlar üzerinden gelen yeni hava dalgasıyla birlikte İstanbul kış değerlerini yeniden görecek.

1 Mayıs Cuma Gününe Dikkat!

Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi tatil olan 1 Mayıs Cuma günü, dışarıda planı olanları oldukça sert bir hava bekliyor:

Sıcaklık Düşüşü: Hafta ortasında 18-20 derece olan sıcaklıklar, Cuma günü 10 derece birden azalarak gün içerisinde 7-8 derecelere kadar gerileyecek.

Yağış Uyarıları: MGM ve AKOM verilerine göre, Cuma günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur geçişleri dahi görülebilir.

Gece Soğuğu: Cuma gecesi termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.

 

 

 

Havalar Ne Zaman Isınacak?

Yaz bekleyenleri biraz daha sabırlı olmaya davet eden raporlara göre, bu soğuk ve yağışlı sistem 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların ancak Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren yeniden mevsim normallerine (18-22 derece bandına) çıkması öngörülüyor.

İstanbul 5 Günlük Tahmini Hava Durumu (29 Nisan - 3 Mayıs):

TarihHava DurumuEn DüşükEn Yüksek
29 Nisan ÇarşambaParçalı Bulutlu / Güneşli10°C19°C
30 Nisan PerşembeÇok Bulutlu / Akşam Yağmurlu9°C15°C
01 Mayıs CumaKuvvetli Sağanak Yağışlı7°C9°C
02 Mayıs CumartesiÇok Bulutlu / Aralıklı Yağışlı6°C11°C
03 Mayıs PazarParçalı Bulutlu8°C14°C
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL