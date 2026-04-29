Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB bursluluk sınavı sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Nisan 2026 tarihinde yurt içi ve yurt dışında toplam 3 bin 602 okulda gerçekleştirdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihini duyurdu. Toplam 971 bin 786 öğrencinin ter döktüğü sınavın sonuçları için geri sayım başladı.

Sonuçlar 1 Haziran'da Erişime Açılıyor

MEB takvimine göre bursluluk sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren ilan edilecek. Adaylar ve veliler sonuçlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilecek:

Resmi Sorgulama Sayfası: www.meb.gov.tr

Alternatif Erişim: odsgm.meb.gov.tr