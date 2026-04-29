Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB bursluluk sınavı sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 İOKBS (Bursluluk Sınavı) süreci, 1 milyona yakın öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından başlayan heyecanlı bekleyişte, sonuç takvimi ve sorgulama detayları netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Nisan 2026 tarihinde yurt içi ve yurt dışında toplam 3 bin 602 okulda gerçekleştirdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihini duyurdu. Toplam 971 bin 786 öğrencinin ter döktüğü sınavın sonuçları için geri sayım başladı.
Sonuçlar 1 Haziran'da Erişime Açılıyor
MEB takvimine göre bursluluk sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren ilan edilecek. Adaylar ve veliler sonuçlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilecek:
Resmi Sorgulama Sayfası: www.meb.gov.tr
Alternatif Erişim: odsgm.meb.gov.tr
Sonuç Belgesi Nasıl Alınacak?
Sorgulama ekranına giriş yapan öğrenciler; T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle birlikte doğru-yanlış sayılarını, toplam puanlarını ve burs almaya hak kazanıp kazanamadıklarını görebilecekler.
Resmi Belge: Velilerin talep etmesi durumunda, okul müdürlükleri sınav sonuç belgesini elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onaylayarak öğrenciye veya veliye teslim edebilecek.
Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Sınav sonuçlarını beklemeden performansını ölçmek isteyen öğrenciler için beklenen adım atıldı. MEB, 2026 İOKBS soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını erişime açtı.
Adaylar, odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden kendi sınıf düzeylerine uygun kitapçıkları indirerek tahmini puan hesaplaması yapabilirler.