Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD ve diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerinden çıkan olumlu sonuçlara karşın düşük seviyelerde gelen tarife artışlarının küresel büyüme ve enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine dair endişeler küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi öncesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını düşürmesi gerektiğini yineledi.

Öte yandan Fed'in yarınki faiz kararı da piyasaların odağında yer alıyor. Bankanın bu ay faizlerde değişikliğe gitmemesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine eylül ayında başlaması öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimleri konusunda baskı yapmasına karşın Powell'ın ABD'nin ticaret politikalarının ve açıklanacak makroekonomik verilerin kesin etkilerini görene kadar beklemede kalması bekleniyor.

Öte yandan Trump'ın yaptığı baskılar Fed'in bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Bu arada, "Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden Meta, Microsoft, Apple ve Amazon'un bu hafta açıklanacak bilançoları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

New York borsasının kapanışında, Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4070 seviyesinde, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verileceğine dair açıklamasının ardından dün 69,6 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 0,5 azalışla 69,2 dolarda seyrediyor. Altının ons fiyatı da yatay seyirle 3 bin 315 dolardan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi

Avrupa borsalarında ise ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında anlaşma sağlanmasına karşın ABD'nin uygulayacağı tarifelerin bölge ekonomisine etkilerine dair endişelerin devam etmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile yapılan ticaret anlaşması, AB'nin dünyanın en büyük ekonomisiyle ticaret savaşının en kötüsünden kaçınmasına yardımcı oldu ancak Trump'ın fikrinin değişme ihtimali bu belirsizliklerin sürmesine neden oluyor.

Anlaşmanın Avrupa'da otomotiv endüstrisini savunmasız bırakabileceği ve Avrupa'daki şirketlerin rekabet gücünü azaltabileceğine dair endişeler de yer alıyor. Trump döneminden önce ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri daha düşük seviyelerdeyken mevcut yüzde 15'lik tarifenin Avrupa'daki otomobil ve makine gibi sektörler için büyük riskler içerebileceğine dair öngörüler öne çıkıyor.

Analistler, ABD'nin AB'ye uygulayacağı tarifelerin korkulan düzeyde olmamasına karşın yüzde 15'lik tarifenin de bölgedeki ekonomik büyümeye olumsuz etki edebileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinden çıkacak kesin sonuçlarla, bu haftaki Fed ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomiye bundan sonraki etkilerine dair endişelerin Asya piyasalarında da risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, bu durumun BoJ'un para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yüzde ve de yüzde Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,9 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise yatay bir seyir görülüyor.

Yurt içinde bugün veri gündemi sakin

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 10.542,09 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 12.050,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 40,5517'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 40,5630'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminleri, ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, haziran ayı toptan eşya stokları

16.00 IMF küresel büyüme tahminleri

16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, temmuz ayı tüketici güven endeksi