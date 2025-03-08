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Kurye hizmetlerinde yeni dönem

İnternet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketlerin posta sektörü kapsamına alındığını açıkladı.

08 Mart 2025 | 12:29
Kurye hizmetlerinde yeni dönem

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan "Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketlerin posta sektörü kapsamına alındığını belirten Uraloğlu, "Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, salgın döneminde zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını vurgulayarak, "Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınmasıyla başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması, konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu." açıklamasında bulundu.

‘TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİN AZALMASINI BEKLİYORUZ’

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında ele alındığına dikkati çeken Uraloğlu, "AB örneklerinde olduğu gibi bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere çeşitli açılardan denetim altına alınacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz."

ÇALIŞMA SAATLERİ BTK’YE BİLDİRİLECEK

Uraloğlu, düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında önemli yenilikler sağladığının, negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getirdiklerinin altını çizerek, "Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK'ye bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." bilgisini paylaştı.

Düzenleme sayesinde kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini vurgulayan Uraloğlu, hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulacağını, böylece hem hizmet kalitesinin artacağını hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabileceğini bildirdi. AA

 

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