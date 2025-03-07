Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında dün imzalanan insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, “Leonardo ve Baykar, İHA pazarında 100 milyarlık bir avda” başlığıyla verdiği haberde Baykar ve Leonardo’nun artık resmen müttefik olduklarını ve İHA piyasasında 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğünde bir av başlattıklarını yazdı.

Leonardo ile Baykar’ın bu işbirliği sayesinde deneyimlerini ortaya koyarak ortak üretecekleri İHA’lar için İtalya’dan hızlı şekilde alacakları sertifikalarla Avrupa ve diğer ülkelere satışlar gerçekleştirme hedefinde oldukları belirtildi.

Haberde, Baykar’ın iHA’larının 36 ülkeye satıldığına ve yıllık 2 milyar dolara yakın gelir elde edildiği vurgulanarak iki büyük firmanın 12-18 aylık dilimde bir prototip ortaya koyma hedefiyle dün itibarıyla "birlikte yürüyüşünün başladığı" kaydedildi.

Corriere della Sera gazetesi de "İHA'lar üzerine İtalyan teknolojisi, Leonardo'dan büyüme planı" başlığıyla okuyucularına Baykar-Leonardo işbirliğini duyurdu.

Haberde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani'nin "Bedavaya barış yok ve savunulması gerekir." dediği ve bu doğrultuda "Küresel Güvenlik Sistemi Projesi"ne yönelik çalıştığı belirtilerek, Leonardo’nun yakın zamanda Alman Rheinmetall ile tank gibi zırhlı muharebe araçları konusunda işbirliğine gittiği, şimdi de İHA sektöründe dünya lideri Türk Baykar grubu ile işbirliği yaptığı vurgulandı.

Baykar ve Leonardo’nun şimdilik bir iş modeli üzerinde çalıştıkları ve 6 aylık sürede, 10 yıl içinde 100 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen bir Avrupa pazarına egemen olmak amacıyla gerekli teknolojilerini bir araya getirecekleri kaydedildi.

Il Messaggero gazetesi de "Leonardo-Baykar ekseni: İHA’larda hava hakimiyetini ele geçireceğiz" başlığıyla okuyucularına iki grup arasındaki işbirliğini aktardı.

Gazetenin haberinde de İtalyan-Türk ekseninde üretilecek ilk modelin gelecek yıl büyük bir İHA olmasının beklendiği ifade edildi.

Haberde, Leonardo CEO’su Cingolani’nin savunma sanayisinin İHA’lar, yapay zeka, 6. nesil savaş uçağı, siber güvenlik ve uzay gibi yeni sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirttiği ve tam bu nedenle teknolojik işbirliğinin acil ve gerekli olduğu görüşünü savunduğu aktarıldı.

İtalya'nın en önemli ekonomi gazetelerinden “Il Sole 24 Ore” de "Leonardo’dan Baykar ile ittifak: 100 milyar dolarlık bir ittifak" başlığını kullandı.

Gazete, Leonardo’nun yakın zamanda Alman Rheinmetall ile zırhlı muharebe araçlarının üretiminde ortaklaşa gittiği işbirliği modelinin bir benzerini İHA üretiminde Baykar’la yapmak için adım attığını yazdı.

Anlaşmanın 5 aylık yoğun çalışmanın ürünü olduğu belirtilen haberde, Leonardo ve Baykar’ın ortak girişimle bir yıl içinde ilk prototipi ortaya koyup pazara hızlı giriş yapma hedefinde oldukları ifade edildi.

Bu arada, İtalyan televizyonları da Leonardo’nun Baykar ile ortaklık anlaşması imzalamasına bültenlerinde geniş yer ayırdı.

ALMANYA

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un "Avrupa kendini silahlandırıyor: Türkiye'ye ait insansız hava aracı yaklaşıyor" başlığını kullandı.

Alman haber kanalı Ntv'nin internet sitesinde "Leonardo ile Baykar, birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla şu ifadeler kullanıldı:

"İtalya'dan Leonardo ve Türkiye'den Baykar savunma şirketleri, milyar dolarlık savaş uçağı işinde yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştı. İki şirket, aylar süren müzakerelerin ardından Roma'da insansız teknolojiler geliştirmek üzere anlaşma imzaladı. Leonardo CEO'su Cingolani, Avrupa'da insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme İHA'ları ve savaş İHA'ları pazarının önümüzdeki on yıl içinde 100 milyar avroyu aşacağını tahmin ediyor. Leonardo, ayrıca Airbus ve Dassault ile birlikte Avrupa insansız hava aracı Eurodrone'un geliştirilmesinde de yer alıyor."

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt da "Leonardo ve Baykar, birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla yayımladığı haberde Cingolani'nin açıklamalarına yer verdi.

Deutschlandfunk'ta "İtalya ile Türkiye'den silah şirketleri birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla yer alan haberde, "İtalya'dan Leonardo ve Türkiye'den Baykar silah şirketleri, savaş uçağı sektöründe birlikte çalışıyor. İki şirket, insansız teknolojiler geliştirmek üzere Roma'da anlaşma imzaladı. Leonardo CEO'su Cingolani, Avrupa'daki pazarın önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar avronun üzerinde bir değere ulaşacağını tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN

Yunanistan’da yayımlanan SLpress haber sitesi, Baykar ile Leonardo arasında imzalanan anlaşmayı İHA’ların gelişimi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi. Bu anlaşmayla Leonardo’nun radar, elektronik sistemler ve sensörlerinin Baykar’ın İHA’larına yerleştirileceğine işaret edilen haberde, amacın küresel İHA piyasasında 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak olduğu belirtildi.

Naftemporiki gazetesi ise Avrupa Birliği'nin (AB), yeni koşullardaki güvenlik stratejisini değerlendirdiği haberinde, Türkiye’nin AB'nin güvenliği için artık aracı rolün ötesinde güvenlik sağlayıcı role büründüğüne işaret etti. Bu kapsamda, Baykar ile Leonardo arasında yapılan anlaşmanın tesadüf olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Haberde, “Özellikle İHA’ların üretimi açısından savaş endüstrisinde gösterdiği gelişme göz önünde bulundurulursa Türkler, Avrupa’nın yeni katıldığı silahlanma yarışından fayda elde edebilir.” ifadesi yer aldı.

FRANSA

Les Echos gazetesi, “Savaş İHA’ları: İtalyan Leonardo ve Türk Bayraktar, Avrupa’ya tedarik etmek için birleşiyor” başlıklı haberinde, iki grubun merkezi İtalya’da olacak yeni bir ortak şirket kurmak için güçlerini birleştirdiğini belirtti. Haberde, bu şirketin 2020’li yılların sonuna kadar 100 milyar avroya ulaşması beklenen Avrupa pazarına İHA üreteceği kaydedildi.

Le Figaro gazetesi ise “İtalyan Leonardo ve Türk Bayraktar İHA’larla birleşiyor” başlıklı haberinde iki yeni ortağın, büyük İHA konusundaki ilk prototiplerini 12-18 ay içinde geliştirmek istediklerini belirtti.

Haberde, Leonardo CEO'su Cingolani’nin şu ifadelerine yer verildi:

“En iyi teknolojileri ve mevcut üretimle geliştirme kapasitelerini birleştiren bu ittifaklar, savunma sanayii Avrupa’sını inşa etmenin en hızlı ve en etkili yoludur.”

İNGİLTERE

İngiliz The Guardian gazetesi, İtalyan savunma grubu Leonardo’nun, Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar ile Avrupa içinde Ukrayna için insansız silah üretimini hızla artırmaya yönelik anlaşma yaptığını duyurdu.

The Times gazetesi de 36 ülkeye insansız hava aracı satan Türk İHA üreticisi Baykar’ın, İHA’larını İtalyan radar ve elektronik sistemleriyle donatmak için İtalyan savunma firması Leonardo ile yeni bir anlaşma yaptığını aktardı. Haberde Leonardo’nun, 2035’te uçması planlanan ve İngiltere, İtalya ve Japonya’nın ortak geliştirdiği GCAP Savaş Uçağı Projesi'nin ortağı olduğu bildirildi.

Yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosuyla Baykar’ın, küresel İHA pazarına hakim konumda olduğu ve TB2 modelinin, Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı elde ettiği erken zaferlerde önemli rol oynadığı vurgulandı.

BELÇİKA

Belçika'nın Flamanca yayımlanan gazetelerinden De Staandard'da yer alan haberde Bayraktarların Ukrayna'daki savaşın başında büyük önem kazandığına, Ukraynalıların buna dair şarkı dahi bestelediğine, halihazırda Baykar'ın Kiev'de bir tesis inşa ettiğine değinildi.

Türk Baykar ile yapılan ortak girişimin İtalyan Leonardo'nun güçlü olduğu teknoloji ile bir Türk İHA'sını optimize etmeyi mümkün kıldığı, bu ürünün Baykar'ın her türlü mühimmatı taşıyabilen 6 tonluk Akıncı modelinden yola çıktığı ifade edildi.

Haberde ortak girişim, "akıllıca hareket" olarak nitelendirildi.

HOLLANDA

Hollanda’da De Volkskrant gazetesinde "İtalyan ve Türk şirketler, insansız savaş uçakları için güçlerini birleştiriyor: Barış Bedava Değil" başlığıyla yayımlanan haberde iki şirketin ortak girişim yoluyla Avrupa pazarını ele geçirmeyi hedeflediği ve gelecek 10 yılda bu pazarın 100 milyar dolar değerinde olacağını öngördükleri belirtildi.

Gazete, Leonardo CEO'su Cingolani'nin Roma'da yapılan duyuru sırasında "Barış bedava değil" ifadesini vurguladığını aktarırken İtalyan savunma devi ve Türk dron üreticisi Baykar'ın birlikte insansız uçuş sistemleri üreteceklerini ve ilk teslimatların 1,5 yıl içinde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Haberde, Baykar'ın Avrupa savunma pazarında tanınmış bir isim olduğu vurgulanarak şirketin Ukrayna'ya çok sayıda dron tedarik ettiği ve Kiev'de inşa edilen fabrikanın ağustos ayında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

De NRC gazetesi ise "Avrupa savunmasına doğru yeni bir adım: İtalyanlar ve Türkler birlikte yüksek teknoloji dronlar üretecek" başlığıyla verdiği haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından Türk Bayraktar dronlarının savaşta o kadar önemli hale geldiğini ve Ukraynalıların "Bayraktar" şarkısı bestelediklerini hatta Spotify'da hala farklı versiyonlarla bir listenin bulunduğunu belirtti.

Gazete, "Avrupa'nın ortasında sıkışıp kalmış durumda. Avrupa kıtasının acilen bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Barış, bir bedelle gelir." diyen Cingolani'nin sözlerini aktarırken Avrupa Birliği üyesi ülkelerin her biri için ayrı ayrı düşünmeye devam etmemeleri, kıtanın çıkarlarını ön planda tutmaları gerektiğini vurguladığını yazdı.

Türk-İtalyan ortak girişiminin, somut olarak Türk dronunun, Leonardo'nun güçlü olduğu elektronik ve yapay zeka gibi teknolojilerle optimize edilmesi anlamına geldiği belirtilen haberde, Türkler ve İtalyanların birlikte üretmek istedikleri ilk ürünün, Baykar'ın her türlü mühimmatı taşıyabilen 6 tonluk dronu olan Akıncı modelini temel alacağı kaydedildi.

Prototipinin bir yıl içinde hazır olması beklenen yeni dronun, ortak girişimi İtalya'da kurulurken hem İtalya'da hem de Türkiye'de üretileceği, İtalyanların AB için havacılık sertifikasyonu sürecini üstleneceği ve böylece Baykar'ın onaydan sonra dronlarını çok daha kolay ve daha geniş alanda satabileceği vurgulandı. AA