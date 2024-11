Lise öğrencilerine yönelik “Meet-Up” projesinin dördüncüsü yapıldı

MetLife Vakfı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı, başarılı sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Career Meet-Up etkinliği MetLife Vakfı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Etkinliğe katılan 80 liseli genç, kariyer seçenekleri hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda 10 gönüllü MetLife çalışanından mentörlük desteği aldı ve kariyer yolculukları, iş hayatı ve doğru işi seçme konusundaki sorularına yanıt buldu.

Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından Manpower Group Türkiye CEO'su Feyza Narlı ve MetLife Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Müjgan Erkut deneyimlerini paylaşırken, öğrenciler gruplara ayrılarak mentörleriyle bire bir görüşme yaptılar

“Meet Up” projesi için bir araya gelen lise öğrencilerine ve MetLife gönüllülerine seslenen MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven: “Meet Up, kariyer planlamasının başındaki lise öğrencilerimiz için büyük önem taşıyor. Hızla değişen dünyamızda gençlerimizi küresel rekabete en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu proje ile öğrencilerimizin profesyonellerden destek alarak geleceklerini şekillendirmesini ve hayata bir adım önde başlamalarını amaçlıyoruz. Meet Up toplantıları, gençlerimizin kariyer fikirlerini geliştirmelerine ilham veren önemli bir platform. MetLife’ta tüm geliştirdiğimiz ürünlerin odağına insanı yerleştiriyor; kurumsal sosyal sorumluluk alanında da geleceği şekillendiren ve fayda gözeten projeleri hayata geçiriyoruz. Bu alanda yıllardır gösterdiğimiz hiçbir faaliyette desteğini esirgemeyen her bir gönüllümüze katkıları için içten teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasında bulundu.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören, “Günümüzde gençlerimizin profesyonel yaşamda başarıyı yakalaması için eğitim hayatında sadece öğrenim süreci içinde kalmadan kendilerini iş dünyasına hazırlamaları gerekliliği yadsınamaz bir gerçek. Bu süreçte özellikle etkin rol modellerle tanışmak, mentörlük almak gençlerin vizyonlarının gelişmesi için önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Bugün Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak MetLife Vakfı’nın desteğiyle 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Meet-Up’ etkinliğinde gençler MetLife Türkiye’nin üst düzey yöneticileri ile tanışma ve onların kariyer hikayelerini dinleme, ayrıca kendi hedef ve hayallerini paylaşan çalışanlardan mentörlük desteği alma fırsatı yakaladılar. Bu paylaşım süreci, gençlerimizin kariyer hedeflerine yönelik merak ettiklerini mentörlerine sormalarına imkan tanırken aynı zamanda farklı okullardaki öğrencilerin hayallerini ve bakış açılarını öğrenme, okul kültürlerini tanıma fırsatı da sundu.” dedi.