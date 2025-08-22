Liseli gençler elektrikli araç yaptı: Otonom sürüş, 15-20 dakikada şarj

Öğrencilerden Sümeyye Sude Elbistan, tasarladıkları araçla TEKNOFEST'te finale çıkmaya hak kazanan 29 takımdan biri olduklarını ve bu takımlardan sadece ikisinin lise öğrencilerinden oluştuğunu söyledi. Donanım ve yazılım açısından takımlarının uygun bir kategoride mücadele ettiğini belirten Elbistan, "Takım arkadaşlarımla uyum içinde çalıştık ve ortaya güzel bir proje çıkardık. Manas Destanı'ndaki Türk atlarından yola çıkarak aracımızın ismini de 'Tulpar' koyduk. Bu da gerçekten bizi daha çok motive etti." diye konuştu.

Aracın otonom şekilde de ilerlediğini ifade eden Elbistan, projede yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Öğrencilerden Arda Yıldız da trafikte elektrikli ve otonom araçların arttığını, çağın gereklerine uygun bir proje hazırladıklarını söyledi.

"Tulpar" isminin Manas Destanı'ndaki kanatlı atlara verilen isim olduğunu belirten Yıldız, takımın logosunun da bu şekilde hazırlandığını kaydetti. Yıldız, zorlu bir süreç olsa da takımının yarışmada önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.