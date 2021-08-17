Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin’de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75’in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31’e yükseldiğini bildirdi. Peki, düşük riskli mavi iller hangileri? İşte detaylar:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin’in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti. Bakan Koca, “Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üzerine çıkan Şırnak’ın Kovid-19 Risk Haritası’ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.

ARDAHAN, ÇORUM ve MERSİN düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2021

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Peki, düşük riskli mavi iller hangileri? İşte 17 Ağustos itibarıyla Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasında mavi iller:

Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Bilecik Bolu Burdur Çanakkale Çorum Denizli Edirne Eskişehir Giresun Hakkari Isparta İzmir Kırklareli Manisa Mersin Muğla Ordu Osmaniye Sinop Tekirdağ Tunceli Uşak Yalova