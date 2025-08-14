ARA
Lüks çantalarda yeni trend: 1.000 dolara yakın fiyatlar

Son yıllarda çanta aksesuarları, özellikle Z Kuşağı'nın başlattığı trendle birlikte lüks moda dünyasında yeniden popüler hale geldi. Peluş Labubu gibi anahtarlıklar, çantaları kişiselleştirme akımını ana akıma taşıdı.

14 Ağustos 2025 | 17:13
Bloomberg'in haberine göre lüks çanta üreticileri, satışların düşüşte olduğu dönemde bu trende ilgi gösteriyor. Yeni çanta almaya bütçe ayıramayan varlıklı müşterilerin, mevcut çantalarına markalı aksesuarlar için para harcamaları teşvik edilebiliyor. 

Son dönemde ABD'deki mağazaların çanta bölümlerin bu aksesuarlar öne çıkıyor. Örneğin; Manhattan'daki bir Prada mağazasının vitrininde, 2,300 dolarlık sırt çantasında 825 dolarlık robot aksesuar da boy gösteriyor. Aynı şekilde Los Angeles’ta Gucci’nin 510 dolarlık yusufçuk anahtarlığı, 1,950 dolarlık bir çantanın sapına takılıyor. 

Ancak sektör analistleri, çanta aksesuarlarının lüks markalara sınırlı ölçüde katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. 

Bloomberg Intelligence analisti Deborah Aitken, aksesuarların premium moda markalarının satışlarının “çok küçük bir bölümünü” oluşturacağını belirtti. 

Los Angeles’lı içerik üreticisi Klevisa Hendrix, Coach defilesinde gördüğü aksesuarları satın almaya başladı ve şimdi koleksiyonunda bir düzine parça var. Hendrix, bu lüks trendin aksine, genellikle tek bir aksesuara 100 dolardan az harcadığını ifade ediyor.

Lüks markalar, satışların düşüşte olduğu dönemde uygun fiyatlı ve küçük aksesuarlarla mağaza trafiğini artırmayı ve müşterilerin ilgisini canlı tutmayı hedefliyor.

