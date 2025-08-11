Madende üretim durdu, hisseler yükseldi

CNBC'nin haberine göre batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL), ruhsatın yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü ve onay alınmasının ardından üretimin yeniden başlayacağını açıkladı.

Morgan Stanley verilerine göre, Jianxiawo adı verilen bu maden, 2025 yılında küresel lityum arzının yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayacak kapasiteye sahip.

Yatırım bankası, lityum arz-talep dengesinin zaten sıkı olduğunu ve 2025’te yalnızca küçük bir arz fazlası beklendiğini belirtti.

Gelişmenin ardından Charlotte, Kuzey Carolina merkezli ABD’li madenci Albemarle’ın hisseleri yüzde 11, Sprott Lithium Miners ETF ise yaklaşık yüzde 6 değer kazandı. Uzmanlar, kesintinin süresine ve olası diğer aksaklıklara bağlı olarak lityum fiyatlarında artış riski bulunduğunu ifade etti.