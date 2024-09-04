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Mahfi Eğilmez'den enflasyon yorumu: "En tehlikeli konu..."

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyon verilerine ilişkin "Baz etkisindeki büyük düşüşün sonuna geldik. Eylül ayında temmuz ve ağustostaki düşüşler olmayacak. En tehlikeli konu yüzde 35'lere gelip orada atalet kazanırsa ne olacak. Öyle bir sorunumuz var." dedi.

04 Eylül 2024 | 17:38
Mahfi Eğilmez'den enflasyon yorumu: "En tehlikeli konu..."

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Enflasyon verilerini değerlendiren Eğilmez şunları söyledi:

"Tahminlerimize uygun gidiyor. Enflasyon düşüyor dediğimizde bazı insanlar kızıyor. Enflasyon düşüyor demek fiyatlar düşüyor demek değil; fiyat artışları hız kesiyor demek. 160 km ile giden bir araba 120 km'ye düşerse arabanın hızı eksiye gelmez ama hızı düşer. Enflasyonun düşmesi de böyle bir şey. Benim bir tahminim vardı. Ağustos yüzde 2,5 çıkar şeklindeydi 2,46 çıktı. Eylül ve ekimde 2 puan, kasım aralıkta 2,5 puan olursa yıl sonu enflasyonu yüzde 44,3'e geliyor. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminini yakalanması için bütün aylarda enflasyonun yüzde 1,13 çıkması lazım. Baz etkisindeki büyük düşüşün sonuna geldik. Eylül ayında temmuz ve ağustostaki düşüşler olmayacak. En tehlikeli konu yüzde 35'lere gelip orada atalet kazanırsa ne olacak. Öyle bir sorunumuz var."

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