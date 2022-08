Dünyanın en zengin adamı Elon Musk tweet’leriyle internette bir kez daha kafaları karıştırdı. Musk Salı günü geç saatlerde Manchester United futbol kulübü satın alacağını söyledi.

Musk, Twitter’da 103 milyon takipçisine herhangi bir ayrıntı vermeden “Ayrıca, Manchester United’ı satın alıyorum” dedi.

Musk, tweeti bazı haber mecralarında yayınlandıktan sonra hepsinin bir şaka olduğunu açıkladı.

Bir takipçisi Elon Musk’a satın alma konusunda ciddi olup olmadığını sorduğunda, “Hayır, bu Twitter’da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor takımı satın almıyorum” dedi.

Bir Manchester United ( MANU ) sözcüsü ise CNN Business’a Musk’ın tweet’i hakkındaki soru üzerine “söylentiler ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” dedi.

Forbes’a göre Manchester United 4.6 milyar dolar değerinde. Glazer ailesi tarafından yönetilen Manchester United, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri ancak 2013’ten beri İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu kazanamadı.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022