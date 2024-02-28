Martta İstanbul'a kar yağacak mı?

Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Türkiye genelinde hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Geçtiğimiz aylarda Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini gösterdi. İstanbul'un kapısına kadar dayanan kar yağışı megakentte etkili olmadı. Peki, Mart ayında hava nasıl olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek hava durumu tahminini paylaştı.

Hürriyet'in haberine göre, “Mart ayı sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde geçecek. Sıcak bir mart ayı bizi bekliyor. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı az olacak” diyen Adil Tek, şu detayları verdi:

“Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.”

Yağışlar ortalamanın üzerinde artacak

Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.

Tek şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl yaşadığımız barajlarda su oranlarının düşük olması sorununu bu sene yaşamayacağız. Örneğin İstanbul’da şu anda yüzde 70 seviyelerinde seyreden baraj doluluğu mart ayındaki yağışlarla daha da artacak. Hatta sadece mart ayında değil nisan ve mayıs aylarında da mevsim normallerinde yağışlar olacağı öngörülüyor. Bu sene yaz ayları için önemli bir kuraklık riski ile karşı karşıya kalmayacağız. Mart ayında yağışlar ortalamanın üzerinde, devam eden aylarda ise ortalamalar civarında seyredecek.”

Son yıllarda iklim ezberimiz bozuldu. Öyle ki sanki baharı hiç yaşamıyoruz. Bir anda yaz geliyor gibi. Montları üzerimizden atıyor ve ceketleri giyemeden tişört ile gezmeye başlıyoruz. Adil Tek’e göre bu sene de diğer senelerden farklı olmayacak. Hatta geçtiğimiz yıllardan çok daha sıcak bir bahar ve yaz bizleri bekliyor. Yaz ayları da dahil olmak üzere hava durumu tahminlerini detaylıca inceleyen Tek, “Bahar yağışları var ama sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden fazla. Yaklaşık altı aylık bir değerlendirme yapacak olursak ortalama seyredecek yağışlarla birlikte yine sıcak bir dönem bizleri bekliyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıklar kendi ortalamanın üzerinde seyredecek gibi görünüyor. Sıcak hava dalgalarının sayısında da artış olasılığı çok yüksek görünüyor” dedi.