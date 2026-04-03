ARA
DOLAR
44,58
0,04%
DOLAR
EURO
51,39
-0,05%
EURO
ALTIN
6776,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Nisan mazot gübre desteği sorgulama

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Nisan mazot gübre desteği sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri, 2026 yılı bahar dönemi itibarıyla çiftçilerin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Nisan mazot gübre desteği sorgulama

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Nisan mazot gübre desteği sorgulama

2026 Mart ayı içerisinde yapılan geniş kapsamlı ödemelerin ardından, Nisan ayı için de gözler Bakanlıktan gelecek yeni takvim açıklamasına çevrildi.

2026 Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi

Bakanlık, ödemeleri genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak Ziraat Bankası hesaplarına yatırmaktadır. 2026 yılı Mart ayında 12,3 milyar TL'lik dev bir kaynak çiftçilere aktarılmıştı:

T.C. Kimlik No son hanesi 0 olanlar: Ödemelerini Mart ayının ilk haftasında aldı.

T.C. Kimlik No son hanesi 2, 4, 6, 8 olanlar: Mart ayının sonuna kadar kademeli olarak ödemelerini tamamladı.

Nisan 2026 Beklentisi: Henüz Nisan ayı için yeni bir toplu ödeme günü duyurulmadı; ancak süregelen projeler ve ilave destekler için resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Yeni Destekleme Modeli ve Oranlar

2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni destekleme modeli, üretim maliyetlerini doğrudan hedef alıyor. Destek oranları üretim tipine göre farklılık gösteriyor:

Destek TürüTemel Destek OranıPlanlı Üretim (Havza) Oranı
Mazot DesteğiMaliyetin %50'siMaliyetin %100
Gübre DesteğiMaliyetin %25'tiMaliyetin %50'si

Önemli Not: Su kısıtı olan bölgelerde (örneğin Konya Havzası gibi) buğday eken ve planlı üretim yapan bir çiftçi; temel destek, planlı üretim desteği ve su kısıtı ilavesiyle beraber dekar başına toplamda 1.240 TL'ye varan bir ödeme alabilmektedir.

 

 e-Devlet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ödemelerin hesabınıza geçip geçmediğini kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri Sorgulama" yazın.

Açılan ekranda adınıza tanımlanan güncel mazot, gübre ve diğer bitkisel üretim desteklerini detaylıca görüntüleyebilirsiniz.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL