Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Nisan mazot gübre desteği sorgulama

2026 Mart ayı içerisinde yapılan geniş kapsamlı ödemelerin ardından, Nisan ayı için de gözler Bakanlıktan gelecek yeni takvim açıklamasına çevrildi.
2026 Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi
Bakanlık, ödemeleri genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak Ziraat Bankası hesaplarına yatırmaktadır. 2026 yılı Mart ayında 12,3 milyar TL'lik dev bir kaynak çiftçilere aktarılmıştı:
T.C. Kimlik No son hanesi 0 olanlar: Ödemelerini Mart ayının ilk haftasında aldı.
T.C. Kimlik No son hanesi 2, 4, 6, 8 olanlar: Mart ayının sonuna kadar kademeli olarak ödemelerini tamamladı.
Nisan 2026 Beklentisi: Henüz Nisan ayı için yeni bir toplu ödeme günü duyurulmadı; ancak süregelen projeler ve ilave destekler için resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Yeni Destekleme Modeli ve Oranlar
2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni destekleme modeli, üretim maliyetlerini doğrudan hedef alıyor. Destek oranları üretim tipine göre farklılık gösteriyor:
|Destek Türü
|Temel Destek Oranı
|Planlı Üretim (Havza) Oranı
|Mazot Desteği
|Maliyetin %50'si
|Maliyetin %100'ü
|Gübre Desteği
|Maliyetin %25'ti
|Maliyetin %50'si
Önemli Not: Su kısıtı olan bölgelerde (örneğin Konya Havzası gibi) buğday eken ve planlı üretim yapan bir çiftçi; temel destek, planlı üretim desteği ve su kısıtı ilavesiyle beraber dekar başına toplamda 1.240 TL'ye varan bir ödeme alabilmektedir.
e-Devlet Sorgulama Nasıl Yapılır?
Ödemelerin hesabınıza geçip geçmediğini kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama çubuğuna "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri Sorgulama" yazın.
Açılan ekranda adınıza tanımlanan güncel mazot, gübre ve diğer bitkisel üretim desteklerini detaylıca görüntüleyebilirsiniz.