Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Nisan mazot gübre desteği sorgulama

2026 Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi

Bakanlık, ödemeleri genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak Ziraat Bankası hesaplarına yatırmaktadır. 2026 yılı Mart ayında 12,3 milyar TL'lik dev bir kaynak çiftçilere aktarılmıştı:

T.C. Kimlik No son hanesi 0 olanlar: Ödemelerini Mart ayının ilk haftasında aldı.

T.C. Kimlik No son hanesi 2, 4, 6, 8 olanlar: Mart ayının sonuna kadar kademeli olarak ödemelerini tamamladı.

Nisan 2026 Beklentisi: Henüz Nisan ayı için yeni bir toplu ödeme günü duyurulmadı; ancak süregelen projeler ve ilave destekler için resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.