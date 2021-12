Çin’deki bir Mc Donald’s şubesinde yemek yerken bisiklete binen bir kadının videosu sosyal medyada viral oldu. TikTok’tan yayılan görüntü bir haftada dünya genelinde 35 milyondan fazla kez izlendi. Görüntünün nedeni de belli oldu.

Business Insider’ın haberine göre Çin’deki Mc Donalds şubesinde görülen cihaz sadece masaya bağlı bir egzersiz bisikleti değil, aynı zamanda bir telefon şarj cihazı.

Mağazanın açılışıyla ilgili bir McDonald’s Çin’den yapılan bir paylaşıma göre egzersiz bisikleti ilk olarak Eylül ayında güney Guangdong eyaletinde düşük karbonlu, çevre dostu bir yaşam tarzını destekleyen bir satış noktasında piyasaya sürüldü.

Bisikletler geri dönüştürülmüş plastikten yapıldı ve kullanıcıların egzersiz yaparak cep telefonlarını veya diğer cihazlarını şarj etmek için kullanılabilecek elektrik üretmelerine olanak tanıyor.

McDonald’s China, Insider’a Guangdong ve Şanghay’daki iki satış noktasında şu anda 10 adet “Yeşil Şarjlı Bisiklet” olduğunu söyledi.

Recently, a #McDonald‘s in Shanghai provided customers with a sports #bicycle table, so that customers can eat while exercising~ Do you think customers will lose #calories or eat more because of this? pic.twitter.com/9O1Sa9Mm6C

— Zhengguan (@ZhengguanNews) December 17, 2021