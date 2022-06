ABD’nin Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı.

ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden Pennsylvania’dan aday olan Öz’ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.

McCormick, yaptığı açıklamada, ”Bugün, Öz’ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim.” dedi.

Mehmet Öz ise Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick’e, Twitter hesabından teşekkür etti.

I received a gracious phone call from David McCormick and am tremendously grateful for his pledge of support in the fall election. We share the goal of a brighter future for Pennsylvania & America.

— Dr. Mehmet Oz (@DrOz) June 3, 2022