  Memur ve emekliye zam pazarlığında yeni görüşme: 2. teklif yapıldı

Memur ve emekliye zam pazarlığında yeni görüşme: 2. teklif yapıldı

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında yeni bir görüşme daha yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan, memur konfederasyonlarıyla bir araya geldi.

15 Ağustos 2025 | 17:23
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2025 | 17:35
Memur ve emekliye zam pazarlığında yeni görüşme: 2. teklif yapıldı

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. 

Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak yeni bir kalem üzerinde başkanlara teklif iletildi.

Buna göre, memurların taban aylığına bin lira artış önerildi. Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta içerisinde devam edeceğini belirtti.

Görüşmelerin hem mali dengeyi koruyacak hem de memurların ve memur emeklilerinin alım gücünü artıracak bir uzlaşıyla masada imzalanarak sonuçlanması bekleniyor.

Hükümet 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ay için ise yüzde 6'lık artış teklif etmişti. 2027'nin ilk 6 ayı için teklifin yüzde 4 ve ikinci 6 ay için de yüzde 4 olduğu açıklanmıştı.

