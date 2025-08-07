Menemen enflasyonu: Maliyeti ne kadar oldu?

Doç. Dr. Caner Özdurak tarafından bulunan ve Menemen endeksi adı verilen endeks, menemen yapımında kullanılan temel ürünlerin fiyatlarındaki değişimlerle birlikte, son bir yılda menemen maliyetlerinde yüzde 45’e yakın bir yükseliş olduğunu ortaya koydu.

Menemen endeksi nedir?

Menemen endeksi, menemen yapımında kullanılan temel malzemelerin fiyat hareketlerini ölçmek amacıyla oluşturulmuş bir gösterge. Bu endeks sayesinde, menemen yapımında kullanılan ürünlerin maliyetlerindeki değişim net bir şekilde takip edilebiliyor.

Özellikle tüketici fiyatları ve enflasyon tartışmalarında gündeme gelen bu endeks, ürün bazında fiyat artışlarını somut verilerle ortaya koyuyor.

CNBC-e yayınında konuşan Özdurak, market fiyatlarıyla endeksin uyumlu olduğunu belirtti. Özdurak'ın endeksine göre bir kişilik menemenin maliyeti Ocak 2025'te 15,80 TL iken bu fiyat, Temmuz 2025 itibarıyla 17,21 TL'ye çıktı.

Bir kişilik menemen maliyetinde 2 adet yumurta, 100 gram domates, 50 gram çarliston biber ve 100 gram soğan fiyatı kullanıldı.

Bir yılda menemen enflasyonu yüzde 45 arttı

Menemen endeksine göre, geçtiğimiz 12 aylık dönemde menemen maliyetlerinde yüzde 44,87 civarında bir artış yaşandı.

Bu durum, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemenin fiyatını doğrudan etkiliyor. Enflasyonun sadece genel fiyat seviyelerinde değil, günlük hayatta sıkça tüketilen ürünlerin maliyetlerinde de ciddi yansımaları bulunuyor.

Aylık olarak değerlendirildiğinde, menemen maliyetleri yüzde 1,6 oranında arttı. Bu artışta özellikle bazı malzemelerdeki fiyat değişimleri önemli rol oynadı.

En fazla fiyat artışı hangi malzemede?

Menemenin ana malzemeleri arasında yer alan çarliston biber, fiyat artışında başı çekti.

Özdurak, temmuz ayında yumurtada yüzde 2,64, çarliston biberde ise yüzde 12,77 oranında fiyat artışı olduğuna dikkat çekti. Ancak kuru soğanın ve domatesin sırasıyla yüzde 10,20 ve yüzde 1,56 oranında fiyat düşüşleri yaşadığını söyledi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz 2025'te enflasyon, aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.