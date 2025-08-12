Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın atacağı yeni faiz adımları var. Geçtiğimiz ay politika faizinde indirime giden TCMB’nin yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde kritik öneme sahip bu faiz kararlarının açıklanacağı tarihler, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakın takibinde.

2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ekim

11 Aralık

22 Ocak 2026

12 Mart 2026