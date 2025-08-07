ARA
Merkez Bankası rezervleri 170 milyar doların altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 168 milyar 989 milyon dolara indi.

07 Ağustos 2025 | 15:07
Merkez Bankası rezervleri 170 milyar doların altında

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi. AA

