Merkez Bankası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’ndan ilk açıklama… Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda, para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanımının süreceğini bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Kavcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.” AA

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