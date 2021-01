Fenerbahçe Kulübü, bugün Mesut Özil’in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

Mesut Özil ise NTV’de yayımlanan “Yüzde Yüz Futbol” programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, “Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye geleceğim için çok mutluyum. Allah’a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım.” ifadelerini kullandı. Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul’da olacağını da açıkladı.

Fenerbahçe’nin twitter hesabından akşam saatlerinde, Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan mesajda ise “Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul’a getiriyor” denildi, fotoğraf paylaşıldı.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙

Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk

