MHP'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Yalçın, seçimlerin yurt sathında takdire şayan bir sağduyu ve hassasiyet içinde tamamlandığını ve böylece Türk demokrasisinin bir kez daha bütün aleme rüştünü ispatladığını belirtti.

Yalçın, "Siyasi ittifaklar ve adaylar arasında uzun zamandır iki koldan devam eden seçim yarışı; milletin şaşmaz ve değişmez hakemliği altında, güvenli bir ortamda hitam bulmuştur. Milletimizin olgunluk ve sağduyusu sayesinde bir demokrasi şöleni havasında geçen 14 Mayıs seçimleri; bundan sonraki dönemlerde yapılacak halk oylamalarının selameti için de mesut bir işaret olmuştur. Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yalçın, MHP’nin, milletvekili sayısını arttırarak nitelikli bir grupla ve 3’üncü parti olarak TBMM’de yeniden temsil edilmeye hak kazandığını belirterek "Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür. Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, yüzde 10’u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Partimizin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı, oy pusulasında parlamıştır" dedi.