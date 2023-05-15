İstanbul seçim sonuçları: İstanbul milletvekilleri kimler oluyor?

Türkiye dün sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

İşte Anadolu ajansı verilerine göre İstanbul kent genelinde oy oranları:

Açılan Sandık: %100

Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55

Recep Tayyip Erdoğan: %46,69

Sinan Oğan: %4,51

Muharrem İnce: % 0,25

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

CUMHUR İTTİFAKI: %46.35 - 4.824.753 OY - 48 milletvekili

MİLLET İTTİFAKI: %36.41 - 3.789.765 OY - 39 milletvekili

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: %12.22 - 1.271.934 OY -11 milletvekili

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ:





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