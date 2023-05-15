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İstanbul seçim sonuçları: İstanbul milletvekilleri kimler oluyor?

Türkiye dün sandık başına gitti. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İstanbul il genelinde oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı ve milletvekili listesi.

15 Mayıs 2023 | 14:32
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2023 | 14:51
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İstanbul seçim sonuçları: İstanbul milletvekilleri kimler oluyor?

Türkiye dün sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

İşte Anadolu ajansı verilerine göre İstanbul kent genelinde oy oranları:

Açılan Sandık: %100

Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55
Recep Tayyip Erdoğan: %46,69
Sinan Oğan: %4,51
Muharrem İnce: % 0,25

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

CUMHUR İTTİFAKI: %46.35 - 4.824.753 OY - 48 milletvekili
MİLLET İTTİFAKI: %36.41 - 3.789.765 OY - 39  milletvekili
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: %12.22 - 1.271.934 OY -11  milletvekili

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ: 

 

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