Michelin Rehberi'nin eski direktörüne göre bir restoran hakkında fikir veren 2 ipucu

Fransız "Journal des Femmes" portalının haberine göre Ellis ilk bakılması gereken şeyin menü olduğunu söylüyor. Fransız mutfağından örnek veren Ellis, örneğin menüde genelde yavaş pişen, ustalık gerektiren yemekler olup olmadığına dikkat edilmesini söylüyor. Ellis, "Çünkü bu gerçek mutfak işidir, sadece malzeme birleştirmek değildir” diyor.

Ünlü rehberin eski yöneticisine göre, menüsü sadece salatalar ve burgerlerden oluşan bir restoran dikkatli olunması gereken bir yerdir.

Eski Michelin direktörü, menünün kara tahta (ardoise) üzerine yazılı olup olmadığına bakmayı öneriyor. Eğer öyleyse, bu genellikle kısa bir menüye ve mevsimlere göre düzenli olarak değişen yemeklere işaret eder. Bu da yemeklerin taze, kaliteli malzemelerle hazırlandığı anlamına gelir.

Buna karşılık, çok uzun bir menü iyiye işaret değildir. Genelde farklı milletlerden turistlerin damak zevkine hitap etmek için hazırlanmış, çeşit çeşit ama yüzeysel seçeneklerle doludur.