ABD’li emlak milyoneri Robert Durst, yakın arkadaşı Susan Berman’ı öldürmekten suçlu bulunduğu davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. BBCTürkçe’nin aktardığı habere göre Los Angeles’ta görülen davada mahkeme, 78 yaşındaki Durst’u birinci derece cinayetten suçlu bulmuştu.

Durst, HBO’da yayımlanan suç belgeseli The Jinx’e konuk olmuş, çekime ara verildiği sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeden cinayeti itiraf etmişti. Belgeselin sonunda Durst’un, “Kahretsin, ne yaptım ben? Elbette hepsini öldürdüm.” dediği duyulmuştu.

Habere göre ABD’li emlak milyoneri, Susan Berman’ı, eşi Kathleen “Kathie” McCormack’ın 1982’de kaybolmasıyla ilgili olarak konuşmaması için öldürdüğünü söylemişti. Polis, Durst’un, Berman dışında iki kişiyi daha öldürdüğüne inanıyor.

BREAKING: Robert Durst sentenced to life in prison without possibility of parole for the 2000 murder of his friend Susan Berman pic.twitter.com/1YNb9AjGh0

— CBS News (@CBSNews) October 14, 2021