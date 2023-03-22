MNG Kargo çalışma saatleri 2023: MNG Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kargo işlemi yapacak olan vatandaşlar MNG Kargo'nun hafta sonu ve hafta içi çalışma saatlerini sorguluyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargonun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz...

MNG Kargo çalışma saatleri 2023

MNG Kargo şubeleri hafta içi hizmete 08.30’da başlayıp 18.00’de son vermektedir. Hafta sonları ise sadece cumartesi günü hizmet veren MNG Kargo şirketinin çalışma saatleri 08.30 ile 14.00 arasındadır.

MNG Kargo kaçta açılıyor?

MNG Kargo gerek hafta içi gerekse cumartesi günleri tüm şubelerde saat 08.30’da mesaiye başlamaktadır.

MNG Kargo kaçta kapanıyor?

MNG KARGO Şubelerinin kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi şubelerin standart kapanış saati 18.00 iken cumartesi günü mesai bitimi 14.00’de gerçekleşir.

Adrese Kargo Teslimi

Kargolarınız, kimlik ibraz etmesi karşılığı alıcısına faturada belirtilen adresinde kuryelerimiz tarafından teslim edilir.

Adreste alıcının olmaması durumunda, adrese kargoyu getirdiğimize dair ihbar notu bırakılır ve kargo şubeye geri getirilir.

Şubeye geri getirilen kargolar 3 iş günü içerisinde alıcı tarafından şubemize gidilerek teslim alınmalıdır. Aksi takdirde göndericinin bilgisi dahilinde kargo çıkış şubesine iade edilir.

Normal şartlar dahilinde (olağan üstü haller, olumsuz hava ve ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) 600 km’ye kadar mesafesi olan gönderiler il merkezlerine 1 (bir) iş günü; 600-1000 km arası mesafesi olan gönderiler 2 (iki) iş günü; 1000 km’den daha fazla mesafesi olan gönderiler ise 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilir.

Telefon İhbarlı Teslimat

Göndericinin gönderi yapılırken talebi üzerine ilgili kargo varış şubesine ulaştığında alıcıya telefon araması ile kargosunun şubeye ulaştığı bilgisi verilir.

Bilgilendirmenin ardından alıcı müşterimiz kimlik ibrazı ile kargosunu şubeden teslim alabilir.

Şubeden teslim alınmayan kargolar 3 iş günü içerisinde göndericinin bilgisi dahilinde çıkış şubesine iade edilir.

Mobil Teslimat

Mobil Teslimat Şubeleri özellikle kargo alım ve dağıtım potansiyeli yüksek yerler, tatil beldeleri, fuarlar ve etkinlik alanları gibi bireysel müşteri ihtiyaçlarının arttığı bölgelerde sabit şubelerimizdeki tüm hizmetleri sunan birer gezici şube özelliği taşımaktadır.