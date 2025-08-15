Mobilya dünyası Furnishings & Design Istanbul’da bir araya gelecek

Türkiye mobilya sektörü, üretim ve ihracattaki istikrarlı büyümesinin yanı sıra ortaya koyduğu güçlü tasarım vizyonuyla uluslararası arenada adını her geçen gün daha fazla duyuruyor.

Furnishings & Design Istanbul (FDI), ikinci yılında da sektör tasarımlarını, ufuk açıcı sohbetlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Günümüzde tasarımın bir amaç değil, doğru kullanıldığında son derece güçlü bir araç olduğunu belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Sanayide tasarım kabiliyet ve yeteneklerinin gelişimi, ülke ekonomisinde sektör sınırlarını aşan ölçekte bir çarpan etkisi yaratacaktır. MOSFED olarak bu vizyonla önemli bir sorumluluk üstlendik. Furnishings & Design Istanbul (FDI), işte bu anlayışın somut bir karşılığıdır” dedi.

Güleç, “Burada sadece ürünler sergilenmiyor; vizyonlar, fikirler, iş birlikleri buluşuyor ve gelişiyor. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra FDI buluşmasının ilkini geçen yıl gerçekleştirdik. İlk yılın motivasyonu ve istediğimiz etkiyi yaratmanın gururu ile bu sene daha zoruna talip olduk. Fuar alanımızı 5 bin metrekareden fuaye dahil 12 bin metrekareye çıkardık. 100 markamız ürün sergilemesi yapacak. FDI çatısı altında; tasarımcı ile çalışan, yeni ürün ve tasarım geliştiren markaların ürünleri sergilenecek. Ayrıca 3 gün boyunca FDI Talks oturumlarımız olacak” diye konuştu.

Küresel rekabet için büyük fırsatlar sunuyor

Mobilya sektörünün, Türkiye'nin en köklü ve en hızlı gelişen sektörlerinden biri olarak gurur vermeye devam ettiğini belirten T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise "Mobilya sektörümüz, 245 bin civarında kişiye istihdam sağlayan emek yoğun bir sektörümüzdür. Bu nedenle, sektördeki tüm başarılarımız, ustalarımızdan ihracatçılarımıza kadar ortak bir başarıdır. Mobilya sektörümüz, üretmekte olduğu nihai ürünler ile ekonomimize önemli bir katma değer sağlayarak son 20 yıldır net ihracatçı konumunu muhafaza etmektedir” dedi.

Sektörün en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka bilincinin oluşturulmasının olduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Ülkemizin mobilyada bir cazibe merkezi haline getirilmesi noktasında hammadde üreticisinden, tasarımcısına kadar sektöre hizmet eden ve Türk mobilyasını dünyaya tanıtma gayesinde olan tüm üretici, sanayici ve ihracatçılarımızın birlik ve beraberlik içinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin modüler mobilya üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra bu yoğun rekabet ortamında üstünlük sağlamasının temel unsurları 'tasarım odaklı', 'özgün' ve 'katma değer yaratacak' ürünler üreterek 'farklılaşmak'tır. Mobilya sektörümüz, Türkiye’nin net ihracatçı olduğu sektörlerden biri olarak ekonomimize güçlü katkılar sunarken, tasarım, inovasyon ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla da küresel ölçekte öne çıkmaktadır. Bu bakımdan Türk mobilya ve tasarım sektörünün küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırmak için büyük fırsatlar sunan bu organizasyonların, sektörümüzün uluslararası arenadaki gücünü ve vizyonunu yansıtan önemli bir platform olduğunu biliyoruz."

Tasarımı merkezine alan ilk fuar

Küresel ticarette başarılı olmanın belirli kriterleri olduğunun altını çizen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, “Sürdürülebilir başarının belli kriterleri var. Nedir onlar? Yüksek teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, dijitalleşme, yeşil üretim ve elbette tasarım.

Pazarda sürdürülebilir bir yer edinmek için tasarımı iş süreçlerimizin merkezine almak durumundayız. Aynı zamanda tasarımı, katma değeri artırmanın bir kaldıracı olarak kullanmalıyız. Tasarım; bilinirliği artırıyor çünkü fark ediliyor. Kalite algısını güçlendiriyor çünkü yenilikçi ve estetik ürünler akılda kalıyor. Sadakati pekiştiriyor çünkü kullanıcı, kendisiyle özdeşleştirdiği bir estetiği tekrar tercih ediyor. Ve doğru tasarım dili, markayla özdeşleşen güçlü çağrışımlar yaratıyor” dedi.

"Uzun vadede Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarabilmek gibi iddialı bir hedefimiz var"

Mobilya sektörünün, tasarım, markalaşma ve yurt dışına açılma konusunda son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Gültepe, “200’ü aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sektörde dış ticaret fazlası veren az sayıda ülkeden biriyiz. Geniş pazar çeşitliliğimiz, bizi bölgesel ve küresel krizlere karşı daha dayanıklı kılıyor. Önümüzdeki dönemde tasarım çarpanına daha da odaklanarak ihracatta kilogram başına değeri artırmamız gerekiyor. Çünkü bizim uzun vadede Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarabilmek gibi iddialı bir hedefimiz var" dedi.