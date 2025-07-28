Motorlu Taşıtlar Vergisi son gün ne zaman? MTV 2. taksit nereden ve nasıl ödenir?

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için ikinci taksit dönemi başladı. Vatandaşlar, MTV ödeme ve sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek üzere e-Devlet platformuna yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenen MTV'nin Temmuz taksiti için son ödeme tarihi yaklaştıkça, araç sahipleri işlemlerini hızlandırmaya başladı.

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz olacak.

MTV ÖDENMEZSE FAİZİ NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödemelerini yapmayan araç sahiplerini, aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi bekliyor. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, vergi daireleri tarafından e-haciz işlemi başlatılabileceği uyarısı yapıldı.

Araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir diğer nokta ise, araç muayenelerinin yapılabilmesi için MTV de dahil olmak üzere tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şartı. Borcu bulunan araçlar muayeneden geçemeyecek.

Öte yandan, sadece MTV değil, aynı zamanda 2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek. Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu iki önemli ödemeyi de belirlenen süre içinde tamamlamaları büyük önem taşıyor.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MTV BORCU NEREDEN ÖDENİR?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.