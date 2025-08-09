MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MSB personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3.097 işçi alımı için başvurular, 25-29 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul edildi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday, şimdi kura çekimini bekliyor. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından, açık pozisyon sayısının dört katı kadar asil ve dört katı kadar yedek aday, kura çekimi ile belirlenecek. Bu kura, adayların işe alım sürecindeki en önemli aşamalardan biri olacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3.097 işçi alımı için kura çekimi tarihi belli oldu. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından asil ve yedek listeleri belirleyecek olan kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) yapılacak. Adaylar, kura sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3.097 işçi alımı kura çekiminin ardından, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Bu duyuru tebligat yerine geçeceğinden, adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak.

Kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların tamamı, belge kontrolü için davet edilecek. Bu süreçte adayların; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu ve mesleki belgeleri gibi evrakları incelenecek. Belge kontrolünün yapılacağı tarih ve yerler yine aynı internet adresinden duyurulacak. Adayların bu kontrol sırasında belgelerin hem asıllarını hem de fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

MSB, açık iş pozisyonları için sınav yapacak. Sınava, açık iş gücü miktarının dört katı oranında asil ve dört katı oranında yedek aday çağrılacak. Bu adayların belirlenmesi için kura çekimi yöntemi uygulanacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 3.097 işçi alımı için çok sayıda farklı meslek grubundan personel istihdam edecek. Adaylar, niteliklerine uygun kadrolara başvuru yapabilecekler.

Alım yapılacak kadro ve meslek grupları arasında şunlar bulunuyor:

Teknik Personel: Şoför, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı ve Elektrikçi.

İmalat ve Üretim: Ambalajcı, Saraç, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi ve Polyester İmal İşçisi.

Hizmet ve Diğer: Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Aşçı, İnşaat Ustası ve Marangoz.

Bu geniş kadro dağılımı, farklı meslek gruplarından birçok adaya iş imkanı sunuyor.