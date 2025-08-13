MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan 3.097 sürekli işçi alımı için kura heyecanı başladı. Adayların merakla beklediği kura çekimi tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

MSB 3097 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, 3.097 işçi alımı için kura çekimi yarın noter huzurunda yapılacak. Adayların merakla beklediği kura çekiminin detayları şöyle:

Tarih ve Saat: 14 Ağustos 2025 Perşembe, saat 10:00

Yer: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA)

Kura çekiminin ardından, sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi MSB'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Sonuçları takip etmek için https://personeltemin.msb.gov.tr adresini düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3.097 işçi alımı için yapılacak kura çekiminin ardından, sürece dair önemli adımlar şu şekildedir:

1. Kura Sonuçlarının Açıklanması

Kura çekimi sonucunda sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Bu yayım, resmi tebliğ niteliği taşıyacak olup, adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Adayların bu adresi düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

2. Belge Kontrolü

Sınava girmeye hak kazanan tüm asil ve yedek adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek amacıyla bir belge kontrolü yapılacaktır.

İstenen Belgeler: Adaylar, belge kontrolü için gerekli evrakların aslı ve fotokopileriyle birlikte hazır bulunmalıdır.

Tarih ve Yer: Belge kontrolü tarihleri ve yerleri yine https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

3. Sınav Süreci ve Kontenjan

Açık iş pozisyonları için bir sınav icra edilecektir. Kura çekimi, sınava kabul edilecek adayları belirlemek amacıyla yapılmaktadır. İlgili yönetmelik gereği, açık iş gücü miktarının dört katı oranında asil ve dört katı oranında yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

2025 MSB İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3.097 sürekli işçi alımı kapsamında, başvuru yapan adayların hangi meslek gruplarından istihdam edileceği netleşti. İşte alım yapılacak meslek gruplarının detaylı listesi:

Otomotiv ve Makine: Şoför, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Tornacı, Tesviyeci, Frezeci, Lastik Tamircisi.

İmalat ve Metal: Ambalajcı, Kaynak Teknisyeni, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı.

İnşaat ve Diğer: İnşaat Ustası, Marangoz, Elektrikçi, Aşçı, Terzi, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç.