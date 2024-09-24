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Mücevher dünyası 2 Ekim'de İstanbul'da buluşacak

Uluslararası mücevher endüstrisinin IJS Istanbul Jewelry Show çatısı altındaki yılın ikinci buluşması, 2 – 5 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

24 Eylül 2024 | 09:28
Mücevher dünyası 2 Ekim'de İstanbul'da buluşacak

Informa Markets tarafından Elmas Kule sponsorluğunda düzenlenen ve Buyers’ Lounge sponsorluğunu HRD Antwerp’in üstlendiği 56. IJS Istanbul Jewelry Show, 1.000’den fazla katılımcı markaya ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından 26 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuarda; altın takı, mücevher, montür, pırlanta, değerli taş ve gümüş başta olmak üzere en yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlar vitrine çıkacak.

"Milyonlarca dolarlık sıcak ticaretin adresi olacak”

IJS Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, 2 – 5 Ekim tarihlerinde 56.’sını düzenleyecekleri IJS Istanbul Jewelry Show’un dünya mücevher sektörü için en önemli ticaret adreslerinden birisi olduğunu vurgulayarak, “Geçmiş fuarlarımızdaki gibi yine sektörel ihracata doğrudan milyonlarca dolarlık katkı sağlayacağımız bir organizasyon bizi bekliyor. IJS’in sektör ticaretine sağladığı katma değer dışında, dünya mücevher endüstrisinin geleceğine yön veren önemli bir misyonu da bulunuyor. Fuar boyunca düzenleyeceğimiz birbirinden özel etkinlikler, mücevher sektörüne ilham olacak” dedi.

Göz alıcı tasarımlar 2025 vitrinlerinden önce IJS Istanbul Jewelery Show’da

Yurt içi ve yurt dışından 1.000’den fazla katılımcı markanın en yeni tasarımlarını ve 2025 koleksiyonlarını görücüye çıkaracağı 56. IJS Istanbul Jewelry Show’da; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatmanın dahil olduğu bir çok ürün grubu bir arada sergilenecek.

Fuar boyunca, mücevhercilere ilham olacak etkinlikler düzenleniyor

Informa Markets tarafından Elmas Kule sponsorluğunda düzenlenen IJS Istanbul Jewelry Show’da, uluslararası mücevher sektörünün geleceğine bugünden yön veren etkinlik ve sunumlar da gerçekleştirilecek. Dünyanın bir numaralı trend belirleyici firması WGSN’in, IJS için özel olarak hazırladığı ve fuar sırasında sunumunu yapacağı trend raporu, mücevher üreticilerinin 2025 koleksiyonlarına ilham olacak. 56. IJS Istanbul Jewelry Show, Mücevher İhracatçıları Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve kuyumculuk alanında sanata ve sanatçılara değerli katkılar sunan "Art for Jewellery: Inspiration Hub" etkinliği ile mücevherin ustalarının en yeni koleksiyonlarını sergilediği Designer Club özel bölümüne de ev sahipliği yapacak.

56. IJS Istanbul Jewelry Show’u takip etmek isteyen sektör profesyonelleri https://bit.ly/ijsziyaretcikayit linki üzerinden ücretsiz online ziyaretçi kayıtlarını oluşturabilirler.  
 

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Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
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GERİ
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