Türkiye genelinde ilk defa uygulanmaya başlanan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 26 Ağustos’a kadar verilmesi gerekirken, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, yeni bir uygulama olması nedeniyle beyanname verme işleminin son güne bırakılmaması uyarısında bulundu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesi kararı alınmıştı.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması, ilk defa 2017’de Kırşehir’de pilot olarak başlatılırken, yaşanan sorunlar nedeniyle uygulamanın ülke geneline yayılması geçen süreçte sık sık ertelendi. Pilot illere 2018’de Amasya, Bartın ve Çankırı da eklenerek, uygulamadaki sıkıntılara çözüm bulunmaya çalışıldı. Son olarak 1 Ocak’ta ülke genelinde başlatılması planlanan uygulama, pilot illere Bursa, Eskişehir ve Konya’nın eklenmesiyle önce marta, sonra da temmuza ertelenmişti.

Yaşanan sürecin ardından uygulama temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başladı. Bu yılın temmuz dönemine ilişkin beyanların ise 26 Ağustos’a kadar yapılması gerekiyor.

“Sorunları yetkili makamlara ilettik”

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, Birlik olarak bugüne kadar sistemin sağlıklı ve başarılı bir şekilde uygulanması için pilot il uygulamalarını değerlendirdiklerini, sorun ve sıkıntıları yetkili makamlara iletmeleri sonucunda aksaklıkların düzeltildiğini söyledi.

Sistemin ilk defa ülke genelinde uygulanmasından dolayı bazı küçük uygulama sorunları dışında şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Kartaloğlu, “Mali müşavirler, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması konusunda hazırlıklarını yaptı, eğitimlerini gerçekleştirdi. Sistemde herhangi bir sorun çıkmaz ise başarıyla uygulamaya geçeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Kartaloğlu, Gelir İdaresi Başkanlığının da sistemde bir sorun çıkmaması için ciddi çalışmalar yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması yeni bir uygulama. Bu yüzden beyanname verme işlemlerinin son güne bırakılmaması gerekiyor. Beyannamelerin önemli bir bölümünün gönderimi tamamlandı. Kalanların son güne bırakılmadan düzenlenmesi durumunda sistemi ülke genelinde başarıyla devreye almış ve uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız. Bu tür uygulamalarla ülkemizin elektronik uygulamalar konusunda ciddi bir mesafe aldığını ve dünyada örnek bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”