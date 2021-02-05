Kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih her ay başı gündeme geliyor. Pandemi döneminde verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneği devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağını açıkladı. Peki Ocak kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

OCAK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi. “Bugün 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.” bilgisini paylaşan Selçuk, kısa çalışma ödeneği kapsamında, Kovid-19 salgınının başından bu yana 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar lira ödendiğini aktardı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirileceğini kaydetti.