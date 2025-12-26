Ocak kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarında

Aralık 2025 dönemi için belirlenen %35,91 oranı, aslında Kasım ayı enflasyon verilerinin (3 Aralık 2025'te açıklanan) neticesinde ortaya çıkan 12 aylık TÜFE ortalamasıdır. Bu oran, Aralık ayı içerisinde sözleşmesi yenilenen tüm konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal üst sınırı temsil etmektedir.

Aralık 2025 Kira Artış Uygulaması

Aralık ayı başında açıklanan bu rakamla birlikte hesaplamalar şu şekilde yapıldı:

Mevcut Kira: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: %35,91

Zam Tutarı: 5.386,50 TL

Yeni Kira Bedeli: 20.386,50 TL