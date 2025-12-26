Ocak kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarında

2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, hem konut hem de iş yeri kiracıları ile mülk sahiplerinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek açıklamaya çevrildi. 2 Temmuz 2024’te konutlardaki %25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte, Ocak 2026 itibarıyla yapılacak kira artışlarında tek belirleyici yasal unsur TÜFE 12 aylık ortalaması olacak.
1 Ocak kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak?
2026 Ocak ayı kira artış oranları için geri sayım sürerken, bugün (26 Aralık 2025) itibarıyla piyasadaki beklentiler ve yasal takvim tamamen netleşmiş durumda. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği o kritik rakam, yeni yılın ilk haftasında gün yüzüne çıkacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ait enflasyon verilerini 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriyle birlikte, kira artışlarında yasal tavanı belirleyen "12 Aylık TÜFE Ortalaması" kesinleşmiş olacak.
Beklenen Oranlar ve Tahminler
Ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının Aralık ayı beklentilerine göre, Ocak 2026'da uygulanacak kira artış tavanının %33 ile %35 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. Referans olması açısından son ayların resmi oranları şöyledir:
Kasım 2025 (Aralık zammı): %35,91
Ekim 2025 (Kasım zammı): %37,15
Eylül 2025 (Ekim zammı): %38,36
Aralık 2025 dönemi için belirlenen %35,91 oranı, aslında Kasım ayı enflasyon verilerinin (3 Aralık 2025'te açıklanan) neticesinde ortaya çıkan 12 aylık TÜFE ortalamasıdır. Bu oran, Aralık ayı içerisinde sözleşmesi yenilenen tüm konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal üst sınırı temsil etmektedir.
Aralık 2025 Kira Artış Uygulaması
Aralık ayı başında açıklanan bu rakamla birlikte hesaplamalar şu şekilde yapıldı:
Mevcut Kira: 15.000 TL
Kira Artış Oranı: %35,91
Zam Tutarı: 5.386,50 TL
Yeni Kira Bedeli: 20.386,50 TL