İsmet Öztanık ve Yiğit Şatıroğlu’nun kurduğu Assembly Buildings, sektörde yeniliklere imza atarken iş dünyasının değişen ofis ihtiyaçlarına hitap eden ekonomik ve yaratıcı çözümler sunuyor.

Levent GÖKMEN DEMİRCİLER

Pandemi döneminde yerinde üretim gerektirmeyen tüm şirketler evden çalışma modeline geçti. Evden de rahat çalışılabileceğini gören şirketler artık eskisi gibi büyük ofis alanlarına gereğinden fazla yatırım yapmak istemeyecek. Ofis alanları küçülüp, daha işlevsel ve hijyen şartlarının iyi kurgulandığı alanlar haline gelecek. İş yaşamının değişen koşullarını gören İsmet Öztanık ve Yiğit Şatıroğlu tarafından 2016’da temelleri atılan Assembly Buildings ofis işletme markası da uluslararası alanda, bulunduğu kentlerin öncü iş merkezlerini yaratmayı amaçlıyor.

İş dünyasını ofis binalarına özel işletme anlayışıyla tanıştıran Assembly, yenilikçi ofis binaları ve şirket merkezleri konseptleri geliştiriyor. Marka, işletmesini üstlendiği binalarda kurgulanan doğru şirket karmasıyla etkin ve sürekli bir topluluk kurup üyeler arasında ekosistem ağı oluşturuyor. İlk binası İstanbul Levent’teki Ferko Signature olan Assembly, işletmeciliğini üstlendiği iş merkezlerinde hizmet verdiği kurumun kültürüne değer vererek ofisler tasarlıyor.

Assembly Buildings şirketi kurucu ortakları İsmet Ömer Öztanık (İÖ) ve Yiğit Şatıroğlu (YŞ) ile ofis sektöründeki değişimi ve planlarını konuştuk:

Assembly Buildings şirketi hangi alanlarda hizmet veriyor?

İÖ: Assembly ile birçok hizmeti bir araya getiren bir sistem. Bir ofis binasının geliştirmesinden satış pazarlamaya kadar A’dan Z’ye hizmet veren bir marka. Ofis sektöründe otelcilikten hariç bir konaklama işlemi yok. Biz de buradan yola çıktık. Ait hissetme, cemiyet oluşturma, komşularla beraber proje üretme, sosyalleşme ihtiyacını ortaya koyduk.

Ofis sektörüne iddialı giriş yapan bir marka olarak hedefiniz neler?

İÖ: Bizim kültürümüzde, komşuluk paylaşma kültür var. Biz de bunu Türkiye’den işletme markası dünyaya armağan etmek üzere yola çıktık. İstanbul’daki ilk işletmemiz 120 bin m2’lik çok büyük bir ofis olarak başladık. Daha sonrasında da çoklamayı planlıyoruz. Covid 19 sonrası hayata geçirmek üzere olduğumuz 4 dört yerle imza aşamasındayız. Prensipte anlaştığımız yerler. Maslak’ta iki tane, Boğaz Hattı, Esentepe-Mecidiyeköy bölgesinde bu yerler.

Assembly hangi noktada devreye giriyor?

YŞ: Bizim asıl konumuz iş alanları geliştirmek. Proje aşamasından itibaren müteahhit firma ile birlikte bu hayatı, bu servisleri sunmuş oluyoruz. Bu binalar rakiplerinden farklılaşmış oluyor. Asıl amacımız iyi iş alanları yaratmak. Büyük firmaların merkez ofislerinin ele alınması sürecini de yürüteceğiz. Son birkaç yıldır ofis sektörü değişim geçiriyor ama Covid 19 ile birlikte bu süreç hızlandı.

Asistan hizmetinden, yemeğe, teknolojik altyapıya kadar her şeyi kapsayan hizmetler veriyoruz. Toplu ofis alanları her türlü kullanıcısına bu hizmetleri verirse daha başarılı, yararlı bir sistem yaratmış oluruz dedik.

Assembly’in hizmetlerinden bahseder misiniz?

YŞ: Assembly ‘Workplace Enhancement’ ile ‘şirket hub’larını buluşmak, etkileşimde bulunmak, öğrenmek, hitap etmek, paylaşmak, tanışmak, tartışmak, sağlıklı ve kaliteli yiyecek & içeceğe ulaşmak, nitelikli kişisel gelişim ve ‘wellbeing’ aktivitelerine katılmak için tasarlıyor ve yönetiyor. APART Offices by ASSEMBLY ile iş binası, müstakil villa veya residans alanları kapsayan geniş bir çeşitlilikte şirkete esnek kontrat seçenekleri ile sunabiliyor. COVID 19 dönemi için Assembly kitlesinin idari, sosyal ve ‘well-being’ ihtiyaçlarını uzaktan karşılamak için yaratılan DISTANToffice sanal üyelik konsepti ile bireylere ve şirketlere uzaktan sekreterya hizmeti, IT servisi, özel aplikasyonumuzla ulaşabilecekleri lokal üretici ağıyla oluşturulmuş organik market, mobil sağlık hizmetleri ve Social Yoga gibi well-being etkinliklerine kadar geniş kapsamda servisler sunuluyor. Şirketlere özel uyarlanan DISTANTOffice hizmetleri ve aplikasyonu ile şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verilebiliyor.

Önümüzdeki dönemde neler değişecek?

YŞ: Birbirimizle komşularımızla etkileşim, eğitmek, kişişel wellbeing’e ulaşmak gibi sağlıklı bir sistem oturtabilmek, teknolojik alt yapıya ulaşmak için şirket merkezleri varlığı hala devam edecek.

Sisteminiz paylaşımlı ofis sistemi mi?

İÖ: Hayır tam olarak öyle değil. Bizim farkımız tüm binada bu sistemi uyguluyoruz. Biz otel gibi ofis işletme markasıyız. Farklı boyutlarda ofis alanları ile irili ufaklı şirketleri bir araya getiren bir işletme markasıyız. Binanın içindeki her kullanıcının farklı talepleri, istekleri olabiliyor onlara yönelik hizmet veriyoruz. Doğru yeme-içmeden, doğru eğitim etkinliklerinin, aktivitelerin yapılmasını da sağlıyoruz. Tüm binada yaptığımız ortak ürünler var ve şirketlere özel terzi işi yaptığımız işler de var.

Covid 19 süreci sonrası süreç için ne gibi yenilikler planlıyorsunuz?

İÖ: Covid 19 sonrası tüm firmalar karantina sürecinde evden çalışmanın tadını aldılar. Süreç sonrasında merkez ofisteki alanları küçültüp daha nitelikli alanlar haline getireceğiz. Buralar şirket HUB’ına dönüşecek.

YŞ: Bina içindeki her firma kendi içinde idari, sosyal işleri, satın alma işlerini kendi yapıyor. Biz bunu çok daha büyük küme için yaptığımız için toptan doğru ürünleri satın alma ile maliyetleri düşürüyoruz.

Yeni dönemde ne gibi ofis eğilimleri ortaya çıkacak?

İÖ: Kurum içi verimlilikten feragat etmeden iş yaşantımı devam ettirebilirim diye işverenlere güven geldi. Uzaktan çalışan herkesin taleplerini dijitalite ettik. Bu hizmetlerin hepsini evlerine götürdük. Evinizde bilgisayar, internetle ilgili sorunları bizim aracılığımızla çözüyorlar. Ayart Office ürünümüzü iki ay önce çıkardık. Küçük şirketlerin ya da büyük şirketlerin kentin birkaç yerine bölünmesi gibi paylaşımlı ofislere alternatif olması için şehirdeki rezidansları ve evleri ofise çevirdik. Bütün çevikliğimizi ortaya koyduk. Apart Office şubelerini oluşturduk. Otel odalarını apart ofise çevirelim mi? konusu üzerinde çalışıyoruz.

Ferko’da başlattığınız bu modeli çoğaltmak için neler yapacaksınız?

İÖ: Yeni anlaşmalar için gün sayıyoruz. Londra’da iş geliştirme ofisimizi kurduk. New York, Frankfurt, Lizbon, Miami, Dubai ve Doha’da da lokal güçlü gruplarla önemli projeleri değerlendiriyoruz. Bazılarında binanın sıfırdan geliştirilmesi, iyi lokasyonlu mevcut binaların iyileştirilmesi için de talepler alıyoruz. Birlikte ilerlemek istenilen yerli-yabancı gruplar da var. Böyle proje alternatiflerini de değerlendiriyoruz.

Satılamayan konutlar ofise dönüşebilir mi?

İÖ: Evet dönüşebilir. Maslak, Etiler, Rumeli Hisarı, Fulya, Beşiktaş’ta apartman daireleri, villaları, rezidansları ofise çevirdik. Kontratları kısa dönem yapılabiliyor. Sosyal mesafe uygulaması için çok yararlı bir ürün. Kendi içinde kapalı devre mutfağı, tuvaleti olan yerler. Dijital olarak her türlü hizmet var. Sosyal komitemizin de bir üyesi hala. Bu ürünler için çok talep alıyoruz. Sektörel derneklerle bunu paylaşıyoruz. Assembly gayrimenkul sektörüne aksiyon aldıracak bir sistem. Multi disipliner bir yaklaşım bizim sistemimiz. Çalışana ve şirkete çözüm sunan bir platformuz.

Evden çalışma mı, esnek çalışma mı öne çıkacak? Sosyal mesafenin korunması maliyetleri ne kadar artıracak?

YŞ: Bir travmatik dönem olacak ama insanların evinden çalışıp kalabalıklara girmeyecekleri bir dünya olmayacak. Sosyalleşmek insanı bir ihtiyaç. Travmatik dönem atlatıldıktan sonra yine ortak alanlar tercih edilecek. Verimlilik, tasarruf ve inovasyon vaat ediyoruz. Daha esnek çalışma saatleri ve günleri olacak. Maliyetler artmayacak düşecek. Herkesi bir ofis alanında toplayıp servis vermek zaten gereksizdi o ortadan kalkacak. Burada ofisin bize sağladığı deneyim, hijyen önemli. Firmalarda esnek kontrat gibi bir uygulama ortaya çıkacak. Kira kontratlarının süreleri azalacak.