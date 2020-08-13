Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir.” dedi.

Erdoğan, “AK Parti’nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir.” şeklinde konuştu.

Erdoğan Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.” bilgisini paylaştı.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’nin 14 Ağustos 2001’den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti’yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız.”

2022 SONUNDA ARACIMIZ BANTTAN İNECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir.” dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Ana muhalefet ‘IMF’den borç alın.’ diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok.”

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OLMAYAN İL KALMADI

“Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.” diyen Erdoğan, “2013’ten günümüze kadar olan dönemi ‘mücadele’ dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu.” şeklinde konuştu.

SALGININ ETKİLERİ GEÇİNCE EKONOMİDE YENİ DÖNEME GİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Kovid-19) Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.” dedi.

Erdoğan, “Türkiye tarımda Allah’ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek.” ifadelerini paylaştı. “Toplumun ‘değişim’ taleplerine cevap vermeyi, bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik.” şeklinde konuşan Erdoğan şunları kaydetti:”Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım’dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız.”