Türkiye’nin dijital oyun mağazası Oyunfor, aylık oyun verileriyle Türkiye’de oyun dünyasının nabzını tutuyor. Koronavirüs salgını ile oyunlara ilgide yaşanan büyük artış, insanların işlerine gitmeye başladıkları ve daha çok dışarıya çıktıkları normalleşme döneminde eski temposuna dönmüştü.

Eylülde ise okulların açılması, konsol ve PC oyunlarında senenin en düşük rakamlarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Tüm alışverişlerde ağustos ayına göre yüzde 17 düşüş yaşandığını belirten Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Okulların açılması ile özellikle konsol ve PC gibi ev oyun sistemlerinde satışlar düştü ancak önceki aylarda oyun alışverişlerinin yarısı seviyesinde olan mobilin toplam alışverişlere oranı yüzde 67 ile senenin en yüksek oranına ulaştı” değerlendirmesini yaptı.

Oyunfor verilerine göre, eylülde en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde PUBG Mobile yer aldı. Mobil oyun Rules of Survival ilk kez listeye girerken, FPS oyunu Point Blank de uzun bir aradan sonra listede yer almayı başardı.

Eylül 2020’de en çok oynanan oyunlar

1- PUBG Mobile

2- Rules of Survival

3- Call of Duty Mobile

4- Microsoft Flight Simulator

5- Valorant

6- Lords Mobile

7- Metin2

8- World of Warcraft

9- League of Legends

10- Point Blank