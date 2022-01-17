Biontech’le birlikte koronavirüs aşısına imza atan ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla bahar aylarında hayatın normale döneceğini düşündüklerini fakat virüsün yıllarca hayatımızda olacağını düşünüyor.

Pfizer Inc. CEO’su Albert Bourla Le Figaro’ya verdiği röportajda pandeminin neden olduğu 2 senelik kesintiden sonra hayatın yakında normale dönebileceğini söyledi.

Bourla, “Yakında normal yaşantımıza geri dönebileceğiz. Son derece etkili aşılar, testler ve evde alınabilecek ilaçlar; baharda bu noktaya gelmemiz için gerekli tüm araçlara sahibiz” diyor.

Bourla, varyantın öldürücülüğünün düşük olması ve giderek tüm dünyada baskın varyanta dönüşmesinin, pandeminin yakında endemik evreye geçeceğine ve ülkelerin birlikte yaşaması gereken grip benzeri bir hastalığa dönüşeceğine işaret ettiğini belirtti.

Bourla yine de bu durumun Kovid-19’un yok olacağı anlamına gelmediğini belirterek, “Pandeminin başından beri çok fazla sürpriz yaşadık. Yok etmesi oldukça zor olan bu virüs muhtemelen yıllarca hayatımızda olacak” diye konuştu.