TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 22,84'2 geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL olarak gerçekleşti.

Faiz beklentileri ne oldu?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85'e geriledi. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.