TÜİK tarafından bu sabah (3 Nisan 2026) açıklanan %1,94'lük Mart ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaş zamları için kritik bir eşiği daha geride bırakmamızı sağladı. Peki Polis maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

TÜİK tarafından bu sabah Mart enflasyon oranları açıklandı. Ocak ve Şubat verilerinin üzerine eklenen bu rakamla birlikte, Temmuz ayındaki zam oranının "yüzde 50'lik" kısmı (ilk 3 ay) netleşmiş oldu.

3 Aylık Kesinleşen Enflasyon Farkı (Ocak - Mart 2026)

Memur ve memur emeklileri için zam hesabı, toplu sözleşme ile alınan zam oranının üzerindeki enflasyon farkına dayanır.

Ocak Enflasyonu: %4,84

Şubat Enflasyonu: %2,96

Mart Enflasyonu: %1,94

3 Aylık Kümülatif Enflasyon: %10,04

Durum Özeti: Memurlar Ocak ayında %11 toplu sözleşme zammı almıştı. Şu anki %10,04'lük enflasyon bu orana çok yaklaştı. Nisan ayı verisiyle birlikte (3 Mayıs'ta açıklanacak) %11 sınırı aşılacak ve memurlar için resmen enflasyon farkı oluşmaya başlayacak.

3 aylık enflasyon farkına göre polislerin şuan ki zam oranı 4.954,20 TL oldu. 

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Kesin rakamın 4.954 TL'nin ne kadar üzerine çıkacağı, önümüzdeki 3 ayın verileriyle netleşecek:

3 Mayıs: Nisan enflasyonu (Bu ay itibarıyla %11'lik eşik aşılacak).

3 Haziran: Mayıs enflasyonu.

3 Temmuz: Haziran verisi ve Nihai Zam Oranı.
