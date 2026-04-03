Polis maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

3 Aylık Kesinleşen Enflasyon Farkı (Ocak - Mart 2026)

Memur ve memur emeklileri için zam hesabı, toplu sözleşme ile alınan zam oranının üzerindeki enflasyon farkına dayanır.

Ocak Enflasyonu: %4,84

Şubat Enflasyonu: %2,96

Mart Enflasyonu: %1,94

3 Aylık Kümülatif Enflasyon: %10,04

Durum Özeti: Memurlar Ocak ayında %11 toplu sözleşme zammı almıştı. Şu anki %10,04'lük enflasyon bu orana çok yaklaştı. Nisan ayı verisiyle birlikte (3 Mayıs'ta açıklanacak) %11 sınırı aşılacak ve memurlar için resmen enflasyon farkı oluşmaya başlayacak.